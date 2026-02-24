Luciano Spalletti: Bir gol attıktan sonra senaryo değişebilir

CANLI SKOR ANA SAYFA
Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti, Galatasaray'ı ağırlayacakları mücadele öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2026 Salı 18:17
Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti ve oyuncusu Lloyd Kelly, Galatasaray'ı ağırlayacakları mücadele öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundular. İşte o açıklamalardan dikkat çeken başlıklar...

SPALLETTİ: LİDER ÖZELLİKLERİ TAŞIYOR

"Kenan çok genç olmasına rağmen lider bir oyuncu. Bu liderliğini çok ağırbaşlı şekilde yapabiliyor. Çok zor durumların bize kolay gelmesini sağladığı anlar oluyor. Lider özellikleri taşıdığını görüyoruz. Karakterinden devam etmek gerekirse kulübümüzde kalmak istedi. Juventus'a ne kadar bağlı olduğunu gösteriyor. Maçta olmak istiyor. Antrenmanın bitmesine yakın yanıma geldi ve 'Hocam hazırım oynamak istiyorum' dedi. Bu, onun iradesini ortaya koyuyor. Kenan çok iradeli ve güçlü bir oyuncu."

SPALLETTİ: SONUNA KADAR SAVAŞACAĞIZ

"Roma ve Galatasaray maçlarının terazideki ağırlıkları aynı diyebilirim. Ciddi sınamalar bunlar. Her gece uyurken arkada kalan günü arkada bırakıp önüme bakarım. Tam da bu düşüş anlarında önüme bakıyorum. Taraftarımızın can-ı gönülden bize destek vereceğini düşünüyorum. Yarın akşam sonuna kadar savaşacağız.

SPALLETTI: KOSTIC'TEN DAHA FAZLA BEKLENTİM OLABİLİR

"Kostic'e bugüne kadar çok fazla şans vermediğimi ben de biliyorum. Teknik direktör olarak bazı tercihler yapmak zorundasınız. Kostic bir profesyonel ve birey olarak değerli, bu kulübe layık bir oyuncu. Sol ayağını çok iyi kullanabilen bir oyuncu. Onun çift ayaklı oluşunun avantajını kullanabiliriz. İçinden geçtiğimiz zor dönemde Kostic'ten daha fazla beklentim olabilir, o da kıymetini ortaya koyma imkanı olacaktır.

SPALLETTI: 1 GOL ATTIKTAN SONRA SENARYO DEĞİŞEBİLİR

"Sahaya sadece 1 gol atmayı düşünerek çıkmalıyız. Çünkü 1 gol attıktan sonra senaryo değişebilir, enerji değişebilir. Kendi içinde dinamiği olan bir maç. İlk golü atmak için sahaya çıkacağız ve arkasını getirmeye çalışacağız."

SPALLETTI: KENDİMİZE RESET ATTIK

"Galatasaray ile oynadığımız ilk maçı unutmaya çalıştık. Kendimize reset attık. Ne kadar zor bir maç olduğunun bilincindeyiz. Belki de bu maçtan sonra bir gelecek inşa edeceğiz. Yarın akşam sonuna kadar savaşacağız."

LLOYD KELLY: OSIMHEN OLAĞANÜSTÜ BİR OYUNCU

"Anladığımız şey, Osimhen'in olağanüstü bir oyuncu olduğu. İlk maçta da bunu gösterdi. Ona ilk maçtaki fırsatları vermemeye gayret edeceğiz. Bütün yüreğimizi sahaya koymalıyız. Oynadığımız son 2-3 maçta bazı olumsuzluklar yaşadık. Oldukça zorlandık. Zor bir durumdayız ama takımın kenetlendiğini görebiliyoruz."

