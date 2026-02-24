CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Juventus-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Juventus-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Juventus ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. İlk maçı evinde 5-2 kazanarak tarih yazan sarı-kırmızılılar, İtalya'da oynanacak mücadelede turu geçen taraf olmak istiyor. Heyecan dolu karşılaşma öncesi Juventus-Galatasaray maç kadrosu belli olurken, Cimbom'da hangi isimlerin ilk 11'de başlayacağı merak ediliyor. Öte yandan Kenan Yıldız'ın son durumu da futbolseverler tarafından takip ediliyor. Peki, Juventus-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2026 Salı 18:46 Güncelleme Tarihi: 24 Şubat 2026 Salı 18:49
Juventus-Galatasaray rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off heyecanı rövanş mücadelesiyle devam ediyor. Juventus ile Galatasaray, tur bileti için İtalya'da kozlarını paylaşacak. İstanbul'daki ilk karşılaşmayı 5-2 kazanarak büyük bir avantaj yakalayan sarı-kırmızılılar, deplasmanda da kontrollü bir oyunla adını üst tura yazdırmayı hedefliyor. Maç öncesi iki takımın kadroları netleşirken, Galatasaray'da Okan Buruk'un sahaya süreceği ilk 11 merak konusu oldu. Özellikle genç yıldız Kenan Yıldız'ın son durumu futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Juventus-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Juventus-Galatasaray rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

JUVENTUS-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında oynanacak Juventus-Galatasaray maçı 25 Şubat 2026 Çarşamba günü saat 23.00'te başlayacak.

Juventus-Galatasaray rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

JUVENTUS-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Allianz Stadyumu'nda oynanacak Juventus-Galatasaray maçı Tabii ve TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Juventus-Galatasaray rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

CİMBOM İTALYA DEPLASMANINDA İLK GALİBİYET PEŞİNDE

Galatasaray, Avrupa kupalarında İtalyan takımlarıyla deplasmanda oynadığı maçlarda galibiyet alamadı. Sarı-kırmızılılar, Juventus karşısına ayrıca bu alanda ilk galibiyet için de çıkacak. Cimbom, dış sahada İtalyan ekipleriyle oynadığı 13 müsabakada 6 beraberlik, 7 mağlubiyet aldı.

Juventus-Galatasaray rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

JUVENTUS İLE GALATASARAY ARASINDA 8. RANDEVU

Galatasaray, Juventus ile Avrupa kupalarında bugüne kadar 7 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 3 galibiyet elde ederken, İtalyan ekibi ise 1 defa kazandı. 3 maç da berabere sona erdi. Bu mücadelelerde Aslan; 14 gol atarken, kalesinde 9 gol gördü.

Juventus-Galatasaray rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

GALATASARAY, 12 YILLIK HASRETE SON VERMEK İSTİYOR

Galatasaray, Juventus karşısında istediği sonucu alması halinde yoluna son 16 turunda devam edecek. Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda son olarak 2013-2014 sezonunda mücadele etti. Aslan, o sezon son 16'da İngiliz takımı Chelsea ile eşleşirken, İstanbul'da 1-1 berabere kaldı, deplasmanda ise 2-0 mağlup olarak Avrupa kupalarına veda etti.

Juventus-Galatasaray rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

OKAN BURUK'UN AVRUPA KARNESİ

Okan Buruk, Galatasaray teknik direktörü olarak Avrupa kupalarında 35 maç oynadı. Buruk, Şampiyonlar Ligi grup ve elemelerde 23, Avrupa Ligi'nde de 12 olmak üzere oynadığı bu 35 müsabakanın 14'ünden galip ayrılırken, 12'sinde yenildi ve 9 müsabakada da berabere kaldı.

Juventus-Galatasaray rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ İSTATİSTİKLERİ

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon oynadığı maçlarda rakip fileleri 14 kez havalandırdı. Sarı-kırmızılılarda gollerin 6'sını Victor Osimhen kaydederken, Yunus Akgün ve Noa Lang 2'şer, Gabriel Sara, Sacha Boey ve Davinson Sanchez de 1'er gol sevinci yaşadı. Atletico Madrid mücadelesinde ise Marcos Llorente kendi kalesine attı.

Juventus-Galatasaray rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

SARI-KIRMIZILILARDA 4 FUTBOLCU SINIRDA

Galatasaray'da, Juventus maçı öncesinde 4 futbolcu sarı kart sınırında yer alıyor. Sarı-kırmızılılarda Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez ve Noa Lang sarı kart görmesi durumunda bir sonraki turun ilk müsabakasında cezalı duruma düşecek.

Juventus-Galatasaray rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

KENAN YILDIZ OYNAYACAK MI?

Juventus'un kadrosunda iki tanıdık futbolcu yer alıyor. İtalyan ekibinde; milli futbolcu Kenan Yıldız ile geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de oynayan Filip Kostic forma giyiyor. Kenan, bu sezon Juventus ile 35 resmi maça çıktı ve 9 gol, 7 asistlik performans sergiledi. 20 yaşındaki futbolcu, Devler Ligi'nde 1 gol, 3 asistle oynarken, Galatasaray ile oynanacak rövanş maçında sahada olması bekleniyor.

Juventus-Galatasaray maç kadrosu da merak edilirken, sarı-kırmızılı ekip İtalya kafilesini açıkladı.

Juventus-Galatasaray rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İŞTE, GALATASARAY KAMP KADROSU

Juventus-Galatasaray rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

JUVENTUS 5 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Juventus, bu sezon tüm kulvarlarda oynadığı son 5 resmi karşılaşmada galibiyet elde edemedi. Siyah-beyazlılar; Serie A, İtalya Kupası ve Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı bu 5 müsabakada 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Juventus, en son ligde Como ile evinde karşı karşıya geldi ve 2-0'lık skorla kaybetti. İtalyan ekibinde Juan Cabal kırmızı kart, Andrea Cambiaso da sarı kart cezasından dolayı Galatasaray'a karşı oynamayacak.

Juventus-Galatasaray rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İTALYANLARLA 27 MAÇA ÇIKTI

Galatasaray, Avrupa kupalarında İtalyan takımlarıyla bugüne kadar 27 karşılaşma oynadı. Sarı-kırmızılılar, bu maçlarda rakiplerini 9 kez mağlup ederken, 8 defa da yenildi. 10 maçta ise kazanan çıkmadı. Aslan, İtalyan ekiplerine karşı 37 gol kaydederken, 40 gol yedi.

Juventus-Galatasaray rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

JUVENTUS-GALATASARAY MAÇI HAKEMİ

Juventus ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşmayı Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Joao Pinheiro yönetecek. Pinheiro'nun yardımcılıklarını Bruno Jesus ile Luciano Maia yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Joao Gonçalves olacak. Mücadelede VAR'da da Tomasz Kwiatkowski, AVAR'da da Jerome Brisard görev yapacak.

