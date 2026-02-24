Juventus-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Juventus ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. İlk maçı evinde 5-2 kazanarak tarih yazan sarı-kırmızılılar, İtalya'da oynanacak mücadelede turu geçen taraf olmak istiyor. Heyecan dolu karşılaşma öncesi Juventus-Galatasaray maç kadrosu belli olurken, Cimbom'da hangi isimlerin ilk 11'de başlayacağı merak ediliyor. Öte yandan Kenan Yıldız'ın son durumu da futbolseverler tarafından takip ediliyor. Peki, Juventus-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...
CİMBOM İTALYA DEPLASMANINDA İLK GALİBİYET PEŞİNDE
Galatasaray, Avrupa kupalarında İtalyan takımlarıyla deplasmanda oynadığı maçlarda galibiyet alamadı. Sarı-kırmızılılar, Juventus karşısına ayrıca bu alanda ilk galibiyet için de çıkacak. Cimbom, dış sahada İtalyan ekipleriyle oynadığı 13 müsabakada 6 beraberlik, 7 mağlubiyet aldı.
JUVENTUS İLE GALATASARAY ARASINDA 8. RANDEVU
Galatasaray, Juventus ile Avrupa kupalarında bugüne kadar 7 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 3 galibiyet elde ederken, İtalyan ekibi ise 1 defa kazandı. 3 maç da berabere sona erdi. Bu mücadelelerde Aslan; 14 gol atarken, kalesinde 9 gol gördü.
GALATASARAY, 12 YILLIK HASRETE SON VERMEK İSTİYOR
Galatasaray, Juventus karşısında istediği sonucu alması halinde yoluna son 16 turunda devam edecek. Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda son olarak 2013-2014 sezonunda mücadele etti. Aslan, o sezon son 16'da İngiliz takımı Chelsea ile eşleşirken, İstanbul'da 1-1 berabere kaldı, deplasmanda ise 2-0 mağlup olarak Avrupa kupalarına veda etti.
OKAN BURUK'UN AVRUPA KARNESİ
Okan Buruk, Galatasaray teknik direktörü olarak Avrupa kupalarında 35 maç oynadı. Buruk, Şampiyonlar Ligi grup ve elemelerde 23, Avrupa Ligi'nde de 12 olmak üzere oynadığı bu 35 müsabakanın 14'ünden galip ayrılırken, 12'sinde yenildi ve 9 müsabakada da berabere kaldı.
GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ İSTATİSTİKLERİ
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon oynadığı maçlarda rakip fileleri 14 kez havalandırdı. Sarı-kırmızılılarda gollerin 6'sını Victor Osimhen kaydederken, Yunus Akgün ve Noa Lang 2'şer, Gabriel Sara, Sacha Boey ve Davinson Sanchez de 1'er gol sevinci yaşadı. Atletico Madrid mücadelesinde ise Marcos Llorente kendi kalesine attı.
SARI-KIRMIZILILARDA 4 FUTBOLCU SINIRDA
Galatasaray'da, Juventus maçı öncesinde 4 futbolcu sarı kart sınırında yer alıyor. Sarı-kırmızılılarda Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez ve Noa Lang sarı kart görmesi durumunda bir sonraki turun ilk müsabakasında cezalı duruma düşecek.
KENAN YILDIZ OYNAYACAK MI?
Juventus'un kadrosunda iki tanıdık futbolcu yer alıyor. İtalyan ekibinde; milli futbolcu Kenan Yıldız ile geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de oynayan Filip Kostic forma giyiyor. Kenan, bu sezon Juventus ile 35 resmi maça çıktı ve 9 gol, 7 asistlik performans sergiledi. 20 yaşındaki futbolcu, Devler Ligi'nde 1 gol, 3 asistle oynarken, Galatasaray ile oynanacak rövanş maçında sahada olması bekleniyor.
Juventus-Galatasaray maç kadrosu da merak edilirken, sarı-kırmızılı ekip İtalya kafilesini açıkladı.
İŞTE, GALATASARAY KAMP KADROSU
JUVENTUS 5 MAÇTIR KAZANAMIYOR
Juventus, bu sezon tüm kulvarlarda oynadığı son 5 resmi karşılaşmada galibiyet elde edemedi. Siyah-beyazlılar; Serie A, İtalya Kupası ve Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı bu 5 müsabakada 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Juventus, en son ligde Como ile evinde karşı karşıya geldi ve 2-0'lık skorla kaybetti. İtalyan ekibinde Juan Cabal kırmızı kart, Andrea Cambiaso da sarı kart cezasından dolayı Galatasaray'a karşı oynamayacak.
İTALYANLARLA 27 MAÇA ÇIKTI
Galatasaray, Avrupa kupalarında İtalyan takımlarıyla bugüne kadar 27 karşılaşma oynadı. Sarı-kırmızılılar, bu maçlarda rakiplerini 9 kez mağlup ederken, 8 defa da yenildi. 10 maçta ise kazanan çıkmadı. Aslan, İtalyan ekiplerine karşı 37 gol kaydederken, 40 gol yedi.
JUVENTUS-GALATASARAY MAÇI HAKEMİ
Juventus ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşmayı Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Joao Pinheiro yönetecek. Pinheiro'nun yardımcılıklarını Bruno Jesus ile Luciano Maia yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Joao Gonçalves olacak. Mücadelede VAR'da da Tomasz Kwiatkowski, AVAR'da da Jerome Brisard görev yapacak.
