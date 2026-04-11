Haberler İspanya La Liga Barcelona-Espanyol maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Barcelona-Espanyol maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

La Liga’da 76 puanla zirvede yer alan Barcelona, 38 puanla 10. sırada bulunan Espanyol’u ağırlıyor. Hansi Flick yönetiminde son 6 lig maçını kazanan ve iç sahada bu sezon puan kaybetmeyen Barcelona, derbi galibiyetiyle Real Madrid ile arasındaki farkı korumayı amaçlıyor. 13 maçtır galibiyete hasret kalan Espanyol ise bu kötü seriyi dev rakibi karşısında bitirerek sezonun sürprizine imza atmak istiyor. Peki, Barcelona - Espanyol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2026 11:33 Güncelleme Tarihi: 11 Nisan 2026 11:36
Barcelona-Espanyol maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Barcelona-Espanyol maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya'da şampiyonluk düğümü çözülürken gözler Barcelona derbisine çevrildi. Barcelona, Hansi Flick ile adeta kusursuz bir sezon geçiriyor. Ligdeki 30 maçın 25'ini kazanan ev sahibi, iç sahada oynadığı tüm maçlardan galibiyetle ayrılmayı başardı. Şampiyonlar Ligi'nde hafta içi Atletico Madrid ile karşılaşacak olan Barça'da rotasyon ihtimali olsa da, Lamine Yamal ve Ferran Torres gibi isimlerin hücumdaki etkinliği takımın en büyük güvencesi. Espanyol ise oldukça formsuz bir dönemden geçiyor. Aralık ayından bu yana ligde galibiyet yüzü göremeyen konuk takım, son 13 maçta sadece 5 puan toplayabildi. Ancak derbi atmosferinin getirdiği motivasyonla sahaya çıkacak olan Espanyol, ligin ilk yarısında 2-0 kaybettiği rakibinden rövanşı almak ve prestij kazanmak istiyor. İşte Barcelona-Espanyol maçının detayları!

Barcelona-Espanyol MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Barcelona-Espanyol maçı, 11 Nisan Cumartesi günü oynanacak.Camp Nou'da oynanacak karşılaşmanın başlama vuruşu Türkiye saati ile 19.30'da yapılacak.

Barcelona-Espanyol MAÇI HANGİ KANALDA?

Puan cetvelinde dengeleri değiştirebilecek nitelikteki kritik mücadele, S Sport, S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Barcelona-Espanyol MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Barcelona: J Garcia; Kounde, Cubarsi, Araujo, Balde; E Garcia, Gavi; Yamal, F Lopez, OImo; F Torres

Espanyol: Dmitrovic; El Hilali, Calero, Cabrera, Romero; Ngonge, Gonzalez, Milla, Lozano, Dolan; Fernandez

