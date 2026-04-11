Ziraat Türkiye Kupası
Brentford-Everton maçı izle: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

Premier Lig’in 32. haftasında, puan tablosunda adeta el ele tutuşan iki ekip karşı karşıya geliyor. 46 puan ve averajla 7. sırada yer alan Brentford, aynı puana sahip 8. sıradaki Everton’ı ağırlıyor. Her iki takım da beşinci sıradaki Liverpool’u yakalayıp Şampiyonlar Ligi veya Avrupa Ligi potasına kapağı atmak istiyor. Kazananın Avrupa yolunda dev bir adım atacağı bu altın değerindeki maç haftanın en beklenen karşılaşmalarından! Peki, Brentford - Everton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2026 10:37
Brentford-Everton maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Avrupa yarışı Premier Lig'de hiç olmadığı kadar kızışmış durumda. Brentford, ligdeki son 4 maçında yenilgi yüzü görmedi ancak son 3 haftayı beraberlikle kapatarak puan kayıpları yaşadı. Teknik direktör Keith Andrews yönetimindeki ev sahibi, özellikle iç sahada gol yememe disipliniyle dikkat çekiyor. Takımın gol makinesi Igor Thiago, bu sezon attığı 19 golle ligin en golcü isimlerinden biri ve bu maçta da Brentford'un en büyük kozu olacak. Konuk ekip ise tam bir bahar uyanışı yaşıyor. David Moyes'un gelişiyle beraber son 4 maçın 3'ünü kazanan Everton, geçtiğimiz hafta Chelsea'yi 3-0 gibi net bir skorla geçerek sükse yaptı. Ligin ikinci yarısında topladığı puanlarla üst sıralara tırmanan Everton, Londra'dan zaferle dönerek ilk 5 içerisine yerleşmeyi hedefliyor. İşte Brentford-Everton maçının detayları!

Brentford-Everton MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Brentford-Everton maçı, 11 Nisan Cumartesi günü oynanacak. Gtech Community Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın başlama vuruşu Türkiye saati ile 17.00'de yapılacak.

Brentford-Everton MAÇI HANGİ KANALDA?

Puan cetvelinde dengeleri değiştirebilecek nitelikteki kritik mücadele, beIN Sports 4 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Brentford-Everton MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Brentford: Kelleher; Kayode, Van den Berg, Collins, Lewis-Potter; Yarmolyuk, Henderson; Ouattara, Jensen, Schade; Thiago

Everton: Pickford; O'Brien, Keane, Tarkowski, Mykolenko; Garner, Gueye; McNeil, Dewsbury-Hall, Ndiaye; Beto

