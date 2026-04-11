Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İspanya La Liga Real Sociedad-Deportivo Alaves CANLI | Maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

La Liga’da 41 puanla 7. sırada yer alan Real Sociedad, 32 puanla 15. sırada bulunan Deportivo Alaves’i Reale Arena’da ağırlıyor. Real Sociedad, evindeki bu mücadeleyi kazanarak Avrupa kupalarına katılım yolunda kritik bir adım atmayı hedeflerken; Alaves, ligin dibiyle arasındaki puan farkını koruyarak nefes almak istiyor. Peki, Real Sociedad-Alaves maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2026 11:15 Güncelleme Tarihi: 11 Nisan 2026 11:16
Real Sociedad-Deportivo Alaves maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya'da haftanın dikkat çeken maçlarından birinde iki köklü ekip karşı karşıya geliyor. Real Sociedad, bu sezon özellikle iç sahada topladığı 29 puanla dikkat çekiyor. Ligdeki son maçında Levante'yi 2-0 mağlup ederek moral depolayan ev sahibi, hücum hattındaki etkinliğiyle Alaves savunmasını zorlamaya çalışacak. Sociedad'ın en büyük kozu, sezon başından bu yana istikrarlı performansıyla ön plana çıkan hücum silahları olacak. Konuk ekip Deportivo Alaves ise ligin sert takımlarından biri olarak biliniyor. Bu sezon La Liga'da en çok faul yapan ve en çok serbest vuruş kullanan takım olan Alaves, fiziksel oyununu Anoeta'da da sahaya yansıtmak niyetinde. İşte Real Sociedad-Deportivo Alaves maçı detayları!

Real Sociedad-Deportivo Alaves MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Real Sociedad-Deportivo Alaves maçı, 11 Nisan Cumartesi günü oynanacak. Reale Arena'da oynanacak karşılaşmanın başlama vuruşu Türkiye saati ile 15.00'te yapılacak.

Real Sociedad-Deportivo Alaves MAÇI HANGİ KANALDA?

Puan cetvelinde dengeleri değiştirebilecek nitelikteki kritik mücadele, S Sport, S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Real Sociedad-Deportivo Alaves MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Real Sociedad: Remiro; Aramburu, Martin, Caleta-Car, Gomez; Turrientes, Soler; Barrenetxea, Sucic, Guedes; Oyarzabal

Deportivo Alaves: Sivera; Tenaglia, Jonny, Parada; Perez, Blanco, Ibanez, Rebbach; Alena; Martinez, Boye

