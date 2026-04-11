Galatasaray'da Bernardo Silva gelişmesi! 50 milyon euro...

Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray'da forvet arkası takviyesi doğrultusunda gündeme gelen Bernardo Silva ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Dünya yıldızı oyuncu ile eski takım arkadaşı İlkay Gündoğan aracılığıyla temas kurulurken transferde maliyet belli oldu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2026 10:28
Geçtiğimiz sezon futbolu bırakması sebebiyle Dries Mertens ile yollarını ayıran Galatasaray, Belçikalı 10 numaranın boşluğunu dolduramadı.

Teknik direktör Okan Buruk, bu sezon forvet arkasında sırasıyla İlkay Gündoğan, Yunus Akgün, Gabriel Sara ve son olarak Yaser Asprilla'yı kullandı.

Sabah'ta yer alan habere göre, Mertens'i aramaya devam eden Cimbom, yeni sezon transferinde önceliği 10 numaraya verecek.

Listenin ilk sırasında Manchester City forması giyen Bernardo Silva bulunuyor. İngiliz devi ile kontratını yenilemeyen ve sezon sonunda serbest kalacak 31 yaşındaki oyuncu için ilk yoklamayı eski takım arkadaşı İlkay Gündoğan yaptı ve Galatasaray'ı anlattı.

Portekizli yıldızın imza parasıyla birlikte 3 yıl için 50 milyon euro'ya yakın maliyeti olduğu ifade edildi. Sane'ye 3 yılda 36 milyon euro ödemeyi göze alan Galatasaray yönetimi, Bernardo Silva'ya ayıracağı bütçeyi henüz kesinleştirmedi.

Bu sezon 43 maçta 3 gol ve 5 asistlik katkı sağlayan 31 yaşındaki oyuncu, 10 numara dışında sağ açıkta ve merkez orta sahada görev yapabiliyor.

Manchester City ile kontratı sezon sonunda bitecek olan Bernardo Silva'ya Galatasaray'ın dışında Suudi Arabistan, İtalya, İspanya ve ABD'den birçok talip var.

Manchester City formasıyla 268 maçta birlikte oynayan İlkay Gündoğan ile Bernardo Silva, birbirlerine dörder gol attırdı.

