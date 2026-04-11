La Liga CANLI | Elche-Valencia maçı ne zaman? Saati ve kanal bilgisi!

La Liga CANLI | Elche-Valencia maçı ne zaman? Saati ve kanal bilgisi!

La Liga’da 29 puanla 18. sırada yer alan ve düşme potasından kurtulmak isteyen Elche, 35 puanla 14. sırada bulunan Valencia’yı Estadio Manuel Martínez Valero’da ağırlıyor. Geçtiğimiz hafta Rayo Vallecano’ya 1-0 mağlup olan Elche, taraftarı önünde kazanarak seri başlatmak niyetinde. Konuk ekip Valencia ise Celta Vigo karşısında aldığı 3-2'lik mağlubiyetin izlerini silip alt sıralarla bağını tamamen koparmak istiyor. Peki, Elche - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2026 11:24
İspanya'da sezonun son 8 haftasına girilirken Elche için her maç bir final niteliği taşıyor. Teknik direktör Eder Sarabia yönetimindeki ekip, ligin en az gol atan takımlarından biri olmasına rağmen özellikle iç sahada sergilediği dirençle biliniyor. 29 puanla ateş hattında bulunan Elche, bu maçı kazanması halinde maç fazlasıyla Mallorca ve Sevilla'nın üzerine çıkma şansı yakalayacak. Takımın en büyük gol umudu, bu sezon 8 golle dikkat çeken Rafa Mir olacak. Konuk ekip Valencia tarafında ise sular durulmuyor. Son 30 maçta kalesinde 45 gol gören Valencia savunması, Elche'nin hızlı hücumları karşısında dikkatli olmak zorunda. İşte Elche-Valencia maçının detayları!

Elche-Valencia MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Elche-Valencia maçı, 11 Nisan Cumartesi günü oynanacak. Manuel Martinez Valero'da oynanacak karşılaşmanın başlama vuruşu Türkiye saati ile 17.15'te yapılacak.

Elche-Valencia MAÇI HANGİ KANALDA?

Puan cetvelinde dengeleri değiştirebilecek nitelikteki kritik mücadele, S Sport, S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Elche-Valencia MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Elche: Dituro; Petrot, Affengruber, Chust; Morente, Villar, Febas, Aguado, Valera; Mir, Silva

Valencia: Dimitrievski; Correia, Comert, Tarrega, Gaya; Rodriguez, Ugrinic; Rioja, Beltran, Ramazani; Duro

