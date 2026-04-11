Ziraat Türkiye Kupası
Ahtapot lakabıyla anılıyordu: Fernando Reges futbolu bıraktı!

Ahtapot lakabıyla anılıyordu: Fernando Reges futbolu bıraktı!

Galatasaray’da gösterdiği başarı performansının ardından "Ahtapot" lakabıyla anılan Brezilyalı Fernando Reges, 38 yaşında profesyonel futbol kariyerini noktaladığını açıkladı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2026 11:26
Ahtapot lakabıyla anılıyordu: Fernando Reges futbolu bıraktı!

2017-2018 sezonunda Galatasaray formasını terletmiş olan Fernando Reges, 38 yaşında futbolu bıraktığını resmen açıkladı. 2017 yaz transfer döneminde sarı-kırmızılı kulüple yolu kesişen Brezilyalı yıldız, Aslan'ın iki yıl üst üste yaşadığı Süper Lig şampiyonluklarında ve Türkiye Kupası zaferinde sahanın en kilit isimlerinden biri oldu.

GALATASARAY FORMASIYLA 58 MAÇA ÇIKTI

Yıldız oyuncu, Galatasaray formasıyla çıktığı 58 maçta sergilediği mücadeleci ruh ve kritik anlarda sahneye çıkmasıyla zaferlerin mimarlarından biri oldu.

Başarılı ön libero, son olarak ülkesinin ekiplerinden Internacional forması giydikten sonra emekli olma kararı aldı.

Reges'in kariyerinde Manchester City, Sevilla ve Porto gibi önemli kulüplerde yer alıyor.

G.Saray'da Silva gelişmesi!
F.Bahçe'de zirveyi alan isim şaşırttı!
