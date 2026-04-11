Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı: Birileri devreye giriyor!

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, siyah-beyazlı kulübün 2026 Yılı 1. Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Beşiktaş'ın borcunun 30 Kasım 2025 tarihi itibarıyla 24 milyar 362 milyon 49 bin 178 TL olduğunu açıklayan Adalı, TFF'yi hedef alan tepki dolu ifadeleri ile de gündem oldu. İşte açıklamalardan önemli başlıklar...

"BEŞİKTAŞ'IN GELECEĞİNİ KURTARMAK İÇİN..."

"Geldiğimiz günden beri 72 milyon euro bonservis geliri elde ettik. Bunu yaparken takımın yaş ortalamasını 26'ya düşürdük ve kulübümüze büyük maliyet getiren oyuncularla yollarımızı ayırdık. Günü kurtarmak için değil Beşiktaş'ın geleceğini kurtarmak için hareket ettik. Sezon sonunda yapacağımız transferler, takıma direkt katkı sağlayacak önemli oyuncular olacak."

"GEDSON TRANSFERİNDE FARKLI BİR YOL İZLEDİK"

"Gedson Fernandes transferinde farklı bir yol izledik. Bizde bulunan %50'lik payını satarak daha düşük kar elde etmek yerine Benfica'da bulunan %50'lik payını alarak oyuncunun bonservis gelirlerinin tümüne sahip olarak Benfica'ya satıştan pay verme konusunu ortadan kaldırdık."

"BU DÜZEN DEĞİŞMEDİKÇE KALICI BAŞARI HAYAL OLUR"

"Biz buraya en önemli oyuncularını da getirsek Türk futbolunun maalesef hali ortada. Yıllardır süregelen bu düzen değişmedikçe kalıcı başarı beklemek hayalci olur. Üzülerek söylüyorum ülkemizde futbol; hakkaniyet, adalet, liyakat kavramlarının çok uzağında oynanıyor. Hakem atamalarına ve kararlarına karşı hiçbir yaptırım uygulamayan bir federasyonumuz var."

"O IŞIĞI GÖREBİLİYORUZ"

"Göreve geldiğimizde camiamızdan doğru bir futbol yapılanması için bize 1,5 sene zaman verilmesini istemiştik. Sahada istediğimiz Beşiktaş'ı göreceğimizi, geçtiğimiz sezonlardaki o umutsuzluğu, o teslimiyeti görmeyeceğimizi defalarca belirtmiştik. Henüz sportif başarıda istediğimiz yerde değiliz ama bugünkü takıma baktığımızda o ışığı görebiliyoruz. Transfer ettiğimiz her bir oyuncu hem hedeflerimize katkıda bulunacak hem de biz istersek büyük mali kazançlar sağlayabilecek seviyede.

"TÜRK FUTBOLUNUN HALİ ORTADA"

"Son 5 senede 4 kere federasyon başkanı değişti. Kurullarda yokuz. Federasyonun herhangi bir yerinde temsilcimiz yok. Adına eğitmen denilen tiyatrocular ve futbolu bilmeyen hakemler saha içini yönetiyor. Daha kötüsü sahaya talimat alarak çıkanlar var. Beşiktaş'ı yarışın dışında bırakmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Yayıncı kuruluşta programa çıkan hakemlerin hepsi geçmişte Beşiktaş ile sorunlu hakemler. Türk futbolunun hali ortada. Bunlara neden hiç müdahale etmediler? Sahanın içine adalet gelmedikçe kalıcı başarı beklemek hayal olur."

YAYINCI KURULUŞ TEPKİSİ

"Yayıncı kuruluş, ne yazık ki büyük bir algı yürütme çabası içinde. Maçlarda lehimize karar verilmesi gereken pozisyonlar yayınlanmazken aleyhimize olan pozisyonlar anında ekranda. Yayıncı kuruluştaki beyefendiler zannetmesinler ki biz bazı şeylerin farkında değiliz. Biz bu tutumun farkındayız. Allah'tan 1-2 tane Beşiktaşlı yorumcu var da gerektiğinde tepkilerini dile getiriyorlar. Onlara da teşekkür ediyorum."

"BİRİLERİ DEVREYE GİRİYOR"

"Beşiktaş ne zaman iyi bir ivme kazansa, ne zaman camia olarak birleşsek birileri devreye giriyor. Bu bir maç değil, iki maç da değil. Bütün büyük maçlarda aleyhimize inanılmaz hatalar yapılıyor. Bütün kritik maçlarda, kırılma noktalarında aleyhimize karar verilmesi bize bunların birer hata değil, kasıt olduğunu düşündürüyor."

"F.BAHÇE MAÇINDAN BİR GÜN SONRA AYNI POZİSYON..."

"Fenerbahçe ile oynadığımız maçından bir gün sonra Juventus ile Genoa maçında bizim maçtaki penaltı pozisyonunun aynısı yaşandı. Benzeri demiyorum, aynısı yaşandı. O maçta hakem ne verdi biliyor musunuz? Serbest vuruş. Hakem hatalarını bir yere kadar anlayabilirim ama 'VAR'daki hatayı kabul etmem' diyen sevgili İbrahim Hacıosmanoğlu'na sesleniyorum. Bizim maçlarımızın neredeyse tamamında yapılan bu hatalar, siz bu hataları affettiğiniz için görevdeki MHK Başkanı'na hala katlandığınız için oldu."

"BEŞİKTAŞ'IN EMEĞİNE GÖZ DİKEN KİM VARSA..."

"Harcadığımız emeğin, yaptığımız yatırımların, sahada oynanan oyunun karşılığını bulmaması TFF'nin yaptığı tercihlerdir. Beşiktaş'ın emeğine göz diken kim varsa biz de onun karşısındayız."

"BİR TANE HAKEM BİLE GÖNDEREMEMİŞİZ"

"Dünya Kupası'nda Somali'den, Moritanya'dan, Gabon'dan... Gabon'dan ya, Gabon'dan hakem var. Ne yazık ki 90 milyon nüfuslu büyük Türkiye Cumhuriyeti'nden bir tane bile hakem gönderememişiz."

BANKALAR BİRLİĞİ AÇIKLAMASI

"Dikilitaş projesinden peşinat olarak alacağımız 2.2 milyar liralık geliri Bankalar Birliği'ne olan borcumuzun ana para ödemesi için kullanacağız. Bu borcun faizini de 3 yıl içerisinde kapatacağız."