Premier Lig CANLI | Liverpool-Fulham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Liverpool-Fulham maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Liverpool için bu maç, Şampiyonlar Ligi yolunda kritik bir eşik. Teknik direktör Arne Slot yönetimindeki ev sahibi ekip, hafta içi PSG ile oynanan Şampiyonlar Ligi mücadelesinin ardından rotasyona gidebilir. Sakatlığı süren kaleci Alisson'un yerine kalede yine Mamardashvili'nin olması beklenirken, hücum hattında Mohamed Salah en büyük umutları olacak. Anfield'ın büyüleyici atmosferinde Liverpool, taraftarının desteğiyle sahadan galibiyetle ayrılmayı planlıyor. Fulham ise Marco Silva yönetiminde bu sezon oldukça istikrarlı bir görüntü çizdi. Ligin ilk yarısında sahasında Liverpool ile 2-2 berabere kalarak dirençli bir takım olduğunu kanıtlayan konuk ekip, deplasmanda da bu başarısını tekrarlamak istiyor. Ancak Fulham'da Harrison Reed ve Kenny Tete gibi önemli isimlerin sakatlıkları teknik heyeti düşündürüyor.İşte Liverpool-Fulham maçının detayları!

Liverpool-Fulham MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Liverpool-Fulham maçı, 11 Nisan Cumartesi günü oynanacak. Anfield Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın başlama vuruşu Türkiye saati ile 19.30'da yapılacak.

Liverpool-Fulham MAÇI HANGİ KANALDA?

Puan cetvelinde dengeleri değiştirebilecek nitelikteki kritik mücadele, beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Liverpool-Fulham MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Liverpool: Mamardashvili; Frimpong, Konate, Van Dijk, Robertson; Gravenberch, Jones; Salah, Szoboszlai, Wirtz; Ekitike

Fulham: Leno; Castagne, Andersen, Bassey, Robinson; Berge, Iwobi; Wilson, King, Bobb; Jimenez