Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İngiltere Premier Lig Premier Lig CANLI | Liverpool-Fulham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Premier Lig CANLI | Liverpool-Fulham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Premier Lig’de 49 puanla 5. sırada yer alan Liverpool, 44 puanla 9. sırada bulunan Fulham’ı ağırlıyor. Şampiyonlar Ligi bileti için Chelsea ve Aston Villa ile kıyasıya bir yarış içinde olan Liverpool, evinde mutlak 3 puan hedefliyor. Fulham ise deplasmanda sürpriz yaparak Avrupa iddialarını sürdürmek niyetinde. Peki, Liverpool-Fulham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2026 10:45
Premier Lig CANLI | Liverpool-Fulham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Liverpool-Fulham maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Liverpool için bu maç, Şampiyonlar Ligi yolunda kritik bir eşik. Teknik direktör Arne Slot yönetimindeki ev sahibi ekip, hafta içi PSG ile oynanan Şampiyonlar Ligi mücadelesinin ardından rotasyona gidebilir. Sakatlığı süren kaleci Alisson'un yerine kalede yine Mamardashvili'nin olması beklenirken, hücum hattında Mohamed Salah en büyük umutları olacak. Anfield'ın büyüleyici atmosferinde Liverpool, taraftarının desteğiyle sahadan galibiyetle ayrılmayı planlıyor. Fulham ise Marco Silva yönetiminde bu sezon oldukça istikrarlı bir görüntü çizdi. Ligin ilk yarısında sahasında Liverpool ile 2-2 berabere kalarak dirençli bir takım olduğunu kanıtlayan konuk ekip, deplasmanda da bu başarısını tekrarlamak istiyor. Ancak Fulham'da Harrison Reed ve Kenny Tete gibi önemli isimlerin sakatlıkları teknik heyeti düşündürüyor.İşte Liverpool-Fulham maçının detayları!

Liverpool-Fulham MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Liverpool-Fulham maçı, 11 Nisan Cumartesi günü oynanacak. Anfield Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın başlama vuruşu Türkiye saati ile 19.30'da yapılacak.

Liverpool-Fulham MAÇI HANGİ KANALDA?

Puan cetvelinde dengeleri değiştirebilecek nitelikteki kritik mücadele, beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Liverpool-Fulham MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Liverpool: Mamardashvili; Frimpong, Konate, Van Dijk, Robertson; Gravenberch, Jones; Salah, Szoboszlai, Wirtz; Ekitike

Fulham: Leno; Castagne, Andersen, Bassey, Robinson; Berge, Iwobi; Wilson, King, Bobb; Jimenez

Muriqi, F.Bahçe'de dönüyor!
G.Saray'da Silva gelişmesi!
Kuruluş Orhan'da taht için büyük hesaplaşma
Dünyanın gözü bu müzakerede: Heyetler İslamabad'a geldi
F.Bahçe'ye Arjantinli stoper!
F.Bahçe'de zirveyi alan isim şaşırttı!
Real Sociedad-Deportivo Alaves maçı detayları! 11:15
F.Bahçe'de Asensio şüphesi! 11:03
Muriqi, F.Bahçe'de dönüyor! 10:52
Liverpool-Fulham maçı hangi kanalda? 10:45
Brentford-Everton maçı hangi kanalda? 10:37
G.Saray'da Silva gelişmesi! 10:28
Burnley-Brighton maçı saat kaçta? 10:17
Arsenal-Bournemouth maçı ayrıntıları! 10:05
Kayserispor-F.Bahçe maçından son notlar! 09:45
Alanyaspor-Trabzonspor maçı detayları! 09:45
Trabzonspor'da Oulai'den çarpıcı istatistik! 09:27
Bodrum FK-Bandırmaspor maçı ne zaman? 09:24