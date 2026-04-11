CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Burnley-Brighton maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? | Premier Lig

Premier Lig’in 32. haftasında, 20 puanla 19. sırada bulunan ve küme düşme hattından kurtulmak için mucizeye ihtiyacı olan Burnley, 43 puanla 10. sırada yer alan Brighton’ı ağırlıyor. Ligde kalma yolunda her puanın altın değerinde olduğu ev sahibi ekip için bu maç 'tamam mı devam mı' niteliği taşıyor. Brighton ise Avrupa potasına yaklaşmak için bu deplasmandan 3 puanla dönmenin hesaplarını yapıyor. Peki, Burnley-Brighton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2026 10:17
İngiltere'de sezonun en kritik virajlarından birine girildi. Ev sahibi Burnley, teknik direktör Scott Parker yönetiminde zorlu bir süreçten geçiyor. 20 puanla ligin dibine demir atan ev sahibi, geçtiğimiz haftalardaki istikrarsız sonuçların ardından taraftarı önünde ayağa kalkmak istiyor. Ancak Josh Cullen ve Zeki Amdouni gibi kilit isimlerin sakatlıkları teknik heyeti düşündürüyor. Konuk ekip ise bu sezon Fabian Hürzeler ile istikrarlı bir görüntü çiziyor. 43 puanla orta sıraların en güçlü adayı olan Brighton, Avrupa kupalarına katılma şansını son ana kadar sürdürmek istiyor. Kaptan Lewis Dunk'ın cezası nedeniyle forma giyemeyeceği bu maçın detayları haberimizde.

Burnley-Brighton MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Burnley-Brighton maçı, 11 Nisan Cumartesi günü oynanacak. Turf Moor'da oynanacak karşılaşmanın başlama vuruşu Türkiye saati ile 17.00'de yapılacak.

Burnley-Brighton MAÇI HANGİ KANALDA?

Puan cetvelinde dengeleri değiştirebilecek nitelikteki kritik mücadele, beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Burnley-Brighton MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Burnley: Dubravka; Worrall, Humphreys, Esteve; Walker, Ugochukwu, Ward-Prowse, Hartman; Anthony, Foster; Flemming

Brighton: Verbruggen; Wieffer, Van Hecke, Boscagli, Kadioglu; Ayari, Gross; Minteh, Rutter, Mitoma; Welbeck

ASpor CANLI YAYIN

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
