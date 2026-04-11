Burnley-Brighton maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? | Premier Lig

Burnley-Brighton maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere'de sezonun en kritik virajlarından birine girildi. Ev sahibi Burnley, teknik direktör Scott Parker yönetiminde zorlu bir süreçten geçiyor. 20 puanla ligin dibine demir atan ev sahibi, geçtiğimiz haftalardaki istikrarsız sonuçların ardından taraftarı önünde ayağa kalkmak istiyor. Ancak Josh Cullen ve Zeki Amdouni gibi kilit isimlerin sakatlıkları teknik heyeti düşündürüyor. Konuk ekip ise bu sezon Fabian Hürzeler ile istikrarlı bir görüntü çiziyor. 43 puanla orta sıraların en güçlü adayı olan Brighton, Avrupa kupalarına katılma şansını son ana kadar sürdürmek istiyor. Kaptan Lewis Dunk'ın cezası nedeniyle forma giyemeyeceği bu maçın detayları haberimizde.

Burnley-Brighton MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Burnley-Brighton maçı, 11 Nisan Cumartesi günü oynanacak. Turf Moor'da oynanacak karşılaşmanın başlama vuruşu Türkiye saati ile 17.00'de yapılacak.

Burnley-Brighton MAÇI HANGİ KANALDA?

Puan cetvelinde dengeleri değiştirebilecek nitelikteki kritik mücadele, beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Burnley-Brighton MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Burnley: Dubravka; Worrall, Humphreys, Esteve; Walker, Ugochukwu, Ward-Prowse, Hartman; Anthony, Foster; Flemming

Brighton: Verbruggen; Wieffer, Van Hecke, Boscagli, Kadioglu; Ayari, Gross; Minteh, Rutter, Mitoma; Welbeck