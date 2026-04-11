Ziraat Türkiye Kupası
Trabzonspor'un orta saha istatistiklerinde Oulai zirvede!

Trabzonspor'un orta saha istatistiklerinde Oulai zirvede!

Trabzonspor, istatistiklerde fark yarattı. Orta saha oyuncusu Oulai zirveye yerleşirken, Folcarelli de dikkat çeken performansıyla listeye damgasını vurdu. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2026 09:27 Güncelleme Tarihi: 11 Nisan 2026 09:45
Trabzonspor'un orta saha istatistiklerinde Oulai zirvede!

Karadeniz devinin orta sahasındaki dinamizm dikkat çekmeye başladı.

Topu rakip yarı alana taşıma, adam eksiltme ve oyun kurma becerisinin en önemli göstergelerinden biri olan, "Maç başına başarılı top sürme" istatistiklerinde Trabzonspor, listenin ilk 5 sırasına iki oyuncusunu birden soktu.

ZİRVE OULAİ'NİN

Bu istatistikte listenin 1 numarasında Trabzonspor'un genç ve yetenekli oyuncusu Oulai yer alıyor.

Maç başına 2.0 başarılı top sürme ve %67'lik başarı yüzdesiyle oynayan 19 yaşındaki merkez orta saha, rakiplerine adeta fark attı. Fildişili yıldız, topla dripling yeteneğiyle takımının hücuma çıkışlarındaki en kilit silahı olduğunu gösterdi.

Bordo-mavililerin bir diğer dikkat çeken ismi Folcarelli de maç başına 1.1 başarılı top sürme (%60 başarı oranı) yakalayarak Crespo, İsmail Yüksek ve Sara gibi yıldızları geride bıraktı ve listenin 5. sırasında kendine yer buldu.

Flaş tespit: Bu tip maçlarda...
Aslan'dan Catamo sürprizi!
İngiliz Yahudi meclisinden skandal açıklama! Filistin’e destek veren Guardiola’ya küstah tehdit...
Dünyanın gözü bu müzakerede: İran Heyeti İslamabad'a geldi
"Transferdeki önceliğim..."
Fofana’da kritik şart! İstenen rakam belli oldu

Pendikspor-Çorum FK maçı hangi kanalda? Pendikspor-Çorum FK maçı hangi kanalda? 09:14
Sarıyer-Hatayspor maçı hangi kanalda? Sarıyer-Hatayspor maçı hangi kanalda? 09:04
Flaş tespit: Bu tip maçlarda... Flaş tespit: Bu tip maçlarda... 08:58
Başakşehir-Gençlerbirliği maçı detayları! Başakşehir-Gençlerbirliği maçı detayları! 08:49
Gol düellosunda 3 puan Beşiktaş'ın! Gol düellosunda 3 puan Beşiktaş'ın! 00:28
Sergen Yalçın: "Taraftar seneye onlara layık bir takım görecek" Sergen Yalçın: "Taraftar seneye onlara layık bir takım görecek" 00:28
Daha Eski
F.Bahçe'den forvet transferi müjdesi! "Haziran ayında..." F.Bahçe'den forvet transferi müjdesi! "Haziran ayında..." 00:28
F.Bahçe'nin kamp kadrosu açıklandı! F.Bahçe'nin kamp kadrosu açıklandı! 00:28
F.Bahçe'de kırmızı alarm! 8 oyuncu... F.Bahçe'de kırmızı alarm! 8 oyuncu... 00:28
"Başarı çıtamız için bir fırsat!" "Başarı çıtamız için bir fırsat!" 00:28
A. Efes, Saraybosna'da Dubai Basket'i mağlup etti! A. Efes, Saraybosna'da Dubai Basket'i mağlup etti! 00:28
Trabzonspor'a Onuachu şoku! Trabzonspor'a Onuachu şoku! 00:28