Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig Sipay Bodrum FK-Özbeyli Bandırmaspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig’in 35. haftasında, 61 puanla 5. sırada yer alan Sipay Bodrum FK, 52 puanla 8. sırada bulunan ve play-off potasını zorlayan Özbeyli Bandırmaspor ile karşılaşıyor. Bodrum ekibi, taraftarı önünde kazanarak play-off oynamayı matematiksel olarak garantilemek ve ilk 3 takibini sürdürmek niyetinde. Bandırmaspor için ise bu maç, sezonun geri kalanı için ilk 5 ihtimalini tetikliyor. Peki, Sipay Bodrum FK-Özbeyli Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2026 09:24
Sipay Bodrum FK-Özbeyli Bandırmaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

1. Lig'de normal sezonun sonuna yaklaşırken her puan altın değerinde. Ev sahibi Sipay Bodrum FK, bu sezon sergilediği istikrarlı performansla Süper Lig hayalini diri tutuyor. 61 puanla 5. basamakta yer alan yeşil-beyazlılar, geçtiğimiz hafta Çorum FK deplasmanından beraberlikle dönmüştü. Teknik direktör Burhan Eşer yönetimindeki ekip, sahasındaki bu kritik maçı kazanarak play-off biletini resmen cebine koymak istiyor. Özbeyli Bandırmaspor ise son haftalarda aldığı galibiyetlerle müthiş bir çıkış yakaladı. 52 puanla 8. sırada yer alan konuk ekip, üstündeki Ankara Keçiörengücü'nü yakalayıp play-off potasına kapağı atmak için Bodrum deplasmanından zaferle dönmenin hesaplarını yapıyor. İşte Sipay Bodrum FK-Özbeyli Bandırmaspor maçının detayları!

Sipay Bodrum FK-Özbeyli Bandırmaspor MAÇI NE ZAMAN?

Sipay Bodrum FK-Özbeyli Bandırmaspor maçı, 11 Nisan Cumartesi günü oynanacak.

Sipay Bodrum FK-Özbeyli Bandırmaspor MAÇI SAAT KAÇTA?

Bodrum İlçe Stadyumu'nda oynanacak Sipay Bodrum FK-Özbeyli Bandırmaspor maçı, saat 19.00'da başlayacak.

Sipay Bodrum FK-Özbeyli Bandırmaspor MAÇI HANGİ KANALDA?

Kritik randevu, TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Mücadeleyi tecrübeli hakem Alpaslan Şen yönetecek.

İşte F.Bahçe'nin Kayserispor maçı muhtemel 11'i
Flaş tespit: Bu tip maçlarda...
DİĞER
Yeşilçam’ın yıldızı gözyaşlarıyla seslendi... Usta oyuncu Aynur Aydan’dan duygusal çağrı: "Hala oynamak istiyorum"
Dünyanın gözü bu müzakerede: İran Heyeti İslamabad'a geldi
"Transferdeki önceliğim..."
Fofana’da kritik şart! İstenen rakam belli oldu
Pendikspor-Çorum FK maçı hangi kanalda? Pendikspor-Çorum FK maçı hangi kanalda? 09:14
Sarıyer-Hatayspor maçı hangi kanalda? Sarıyer-Hatayspor maçı hangi kanalda? 09:04
Flaş tespit: Bu tip maçlarda... Flaş tespit: Bu tip maçlarda... 08:58
Başakşehir-Gençlerbirliği maçı detayları! Başakşehir-Gençlerbirliği maçı detayları! 08:49
Gol düellosunda 3 puan Beşiktaş'ın! Gol düellosunda 3 puan Beşiktaş'ın! 00:28
Sergen Yalçın: "Taraftar seneye onlara layık bir takım görecek" Sergen Yalçın: "Taraftar seneye onlara layık bir takım görecek" 00:28
Daha Eski
F.Bahçe'den forvet transferi müjdesi! "Haziran ayında..." F.Bahçe'den forvet transferi müjdesi! "Haziran ayında..." 00:28
F.Bahçe'nin kamp kadrosu açıklandı! F.Bahçe'nin kamp kadrosu açıklandı! 00:28
F.Bahçe'de kırmızı alarm! 8 oyuncu... F.Bahçe'de kırmızı alarm! 8 oyuncu... 00:28
"Başarı çıtamız için bir fırsat!" "Başarı çıtamız için bir fırsat!" 00:28
A. Efes, Saraybosna'da Dubai Basket'i mağlup etti! A. Efes, Saraybosna'da Dubai Basket'i mağlup etti! 00:28
Trabzonspor'a Onuachu şoku! Trabzonspor'a Onuachu şoku! 00:28