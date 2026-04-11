Sipay Bodrum FK-Özbeyli Bandırmaspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

1. Lig'de normal sezonun sonuna yaklaşırken her puan altın değerinde. Ev sahibi Sipay Bodrum FK, bu sezon sergilediği istikrarlı performansla Süper Lig hayalini diri tutuyor. 61 puanla 5. basamakta yer alan yeşil-beyazlılar, geçtiğimiz hafta Çorum FK deplasmanından beraberlikle dönmüştü. Teknik direktör Burhan Eşer yönetimindeki ekip, sahasındaki bu kritik maçı kazanarak play-off biletini resmen cebine koymak istiyor. Özbeyli Bandırmaspor ise son haftalarda aldığı galibiyetlerle müthiş bir çıkış yakaladı. 52 puanla 8. sırada yer alan konuk ekip, üstündeki Ankara Keçiörengücü'nü yakalayıp play-off potasına kapağı atmak için Bodrum deplasmanından zaferle dönmenin hesaplarını yapıyor. İşte Sipay Bodrum FK-Özbeyli Bandırmaspor maçının detayları!

Sipay Bodrum FK-Özbeyli Bandırmaspor MAÇI NE ZAMAN?

Sipay Bodrum FK-Özbeyli Bandırmaspor maçı, 11 Nisan Cumartesi günü oynanacak.

Sipay Bodrum FK-Özbeyli Bandırmaspor MAÇI SAAT KAÇTA?

Bodrum İlçe Stadyumu'nda oynanacak Sipay Bodrum FK-Özbeyli Bandırmaspor maçı, saat 19.00'da başlayacak.

Sipay Bodrum FK-Özbeyli Bandırmaspor MAÇI HANGİ KANALDA?

Kritik randevu, TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Mücadeleyi tecrübeli hakem Alpaslan Şen yönetecek.

