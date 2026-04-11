SMS Grup Sarıyer-Atakaş Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

1. Lig'de sezonun son haftalarına girilirken heyecan dorukta. Ev sahibi SMS Grup Sarıyer, teknik direktör Servet Çetin yönetiminde sezonun en kritik maçlarından birine çıkıyor. 43 puanla 13. basamakta bulunan beyaz-lacivertliler, alt sıralardaki rakipleriyle farkı açmak için bu maçı "mutlak galibiyet" hedefiyle işaretledi. Sarıyer, özellikle iç sahadaki baskılı oyunuyla Hatayspor savunmasını zorlayarak erkenden skor bulmayı hedefliyor. Konuk ekip cephesinde ise hüzünlü bir veda süreci yaşanıyor. 34 maçta sadece 1 galibiyet alabilen ve 10 puanla ligin dibine demir atan Hatay temsilcisinin küme düşmesi daha önce kesinleşmişti. Gelecek sezonun planlamasını yapan bordo-beyazlılar, deplasmanda dirençli bir görüntü sergileyerek ligi en iyi şekilde noktalamak istiyor. Sezonun ilk yarısında Hatay'da oynanan maçı Sarıyer 2-0 kazanmıştı. İşte SMS Grup Sarıyer-Atakaş Hatayspor maçının detayları!

SMS Grup Sarıyer-Atakaş Hatayspor MAÇI NE ZAMAN?

SMS Grup Sarıyer-Atakaş Hatayspor maçı, 11 Nisan Cumartesi günü oynanacak.

SMS Grup Sarıyer-Atakaş Hatayspor MAÇI SAAT KAÇTA?

Yusuf Ziya Öniş Stadyumu'ndaki SMS Grup Sarıyer-Atakaş Hatayspor maçı, saat 14.30'da başlayacak.

SMS GRUP SARIYER-ATAKAŞ HATAYSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

İstanbul'daki kritik randevu, TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Mücadeleyi tecrübeli hakem Berkay Aydemir yönetecek. Aydemir'in yardımcılıklarını ise Ömer Aydın ve Oğuzhan Yazır üstlenecek.

