Fenerbahçe'de Ertan Torunoğulları'ndan forvet transferi açıklaması!

Fenerbahçe'de futbol şubesinden sorumlu yönetici Ertan Torunoğulları bir TV kanalına verdiği röportajda golcü transferiyle ilgili merak edilen soruları yanıtladı. Torunoğulları, transfer için tarih de verdi.

"Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hiçbir zaman bitmez. Şu an hocamızla birlikte yaptığımız bir planlama var. Bir aksilik olmazsa haziran kampına %90 tam kadro gitmek istiyoruz. Yeni golcü transferimizin de haziran ayında takıma katılmasını planlıyoruz. Çok iyi forvetlerle görüşüyoruz." dedi.