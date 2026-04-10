Fenerbahçe'nin kamp kadrosu açıklandı!

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Zecorner Kayserispor ile karşı karşıya geliyor. Kritik mücadele öncesi sarı-lacivertlilerin kamp kadrosu belli oldu. Listede Marco Asensio, İsmail Yüksek ile Edson Alvarez sakatlıkları nedeniyle yer almadı.
Kamp kadrosuna şu isimler yer aldı:
Ederson Moraes, Mert Günok, Tarık Çetin, Mert Müldür, Nelson Semedo, Milan Škriniar, Jayden Oosterwolde, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Archie Brown, Levent Mercan, Mattéo Guendouzi, N'Golo Kanté, Fred Rodrigues, Oğuz Aydın, Anthony Musaba, Kerem Aktürkoğlu, Dorgeles Nene, Anderson Talisca, Sidiki Chérif.