Dubai Basket-Anadolu Efes maçı CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Anadolu Efes, Avrupa arenasındaki görkemli tarihine bir halka daha ekleyerek yarın akşam Dubai Basketbol karşısında 912. maçına çıkıyor. EuroLeague'in 37. haftasında oynanacak olan mücadele, güvenlik sebebiyle Saraybosna'daki Zetra Arena'da oynanacak. Ligde geride kalan 36 haftada 11 galibiyet ve 25 yenilgi alarak 19. sırada yer alan Anadolu Efes, 11. sıradaki rakibi karşısında prestij ve moral tazelemeyi hedefliyor. 2001-2002 sezonundan bu yana Avrupa Ligi formatında 664. kez sahne alacak olan Efes, Dubai temsilcisi karşısında Avrupa arenasındaki 506. zaferini kovalayacak. İşte Dubai Basket-Anadolu Efes maçının detayları!

DUBAI BASKETBOL-ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

EuroLeague'deki bu kritik randevu, 10 Nisan 2026 Cumartesi günü oynanacak. Saraybosna'daki Zetra Arena'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşmanın hava atışı Türkiye saati ile 21.00'de gerçekleştirilecek.

DUBAI BASKETBOL-ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?

Temsilcimizin bu önemli Avrupa sınavı, S Sport kanalı ve S Sport Plus üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Maç öncesi teknik analizler ve takımların son durumları tüm detaylarıyla ekranlara gelecek.

SAYILARLA ANADOLU EFES'İN AVRUPA KARNESİ

Anadolu Efes, Dubai Basketbol mücadelesiyle Avrupa kupalarında 912. kez sahne alacak. Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'daki 911 karşılaşmada 505 galibiyet, 406 yenilgi yaşadı. 2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı Avrupa Ligi'nde ise Anadolu Efes, 664. maçını yapacak. Geride kalan 663 müsabakanın 348'ini kazanan lacivert-beyazlılar, 315'inde sahadan yenilgiyle ayrıldı.