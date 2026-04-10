Ziraat Türkiye Kupası
Haberler EuroLeague Dubai Basket-Anadolu Efes maçı CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Dubai Basket-Anadolu Efes maçı CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Turkish Airlines EuroLeague’in 37. haftasında Anadolu Efes, Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Dubai Basketbol ile karşı karşıya geliyor. Güvenlik gerekçesiyle Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da oynanacak mücadelede lacivert-beyazlılar, Avrupa kupalarındaki 912. maçına çıkmaya hazırlanıyor. 11 galibiyeti bulunan temsilcimiz ile play-off mücadelesi veren 19 galibiyetli Dubai Basketbol arasındaki bu dev randevu, Zetra Arena’da basketbolseverleri bir araya getirecek. Peki Dubai Basket-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 10 Nisan 2026 14:06
Dubai Basket-Anadolu Efes maçı CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Anadolu Efes, Avrupa arenasındaki görkemli tarihine bir halka daha ekleyerek yarın akşam Dubai Basketbol karşısında 912. maçına çıkıyor. EuroLeague'in 37. haftasında oynanacak olan mücadele, güvenlik sebebiyle Saraybosna'daki Zetra Arena'da oynanacak. Ligde geride kalan 36 haftada 11 galibiyet ve 25 yenilgi alarak 19. sırada yer alan Anadolu Efes, 11. sıradaki rakibi karşısında prestij ve moral tazelemeyi hedefliyor. 2001-2002 sezonundan bu yana Avrupa Ligi formatında 664. kez sahne alacak olan Efes, Dubai temsilcisi karşısında Avrupa arenasındaki 506. zaferini kovalayacak. İşte Dubai Basket-Anadolu Efes maçının detayları!

Dubai Basket-Anadolu Efes maçı ne zaman?

DUBAI BASKETBOL-ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

EuroLeague'deki bu kritik randevu, 10 Nisan 2026 Cumartesi günü oynanacak. Saraybosna'daki Zetra Arena'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşmanın hava atışı Türkiye saati ile 21.00'de gerçekleştirilecek.

Dubai Basket-Anadolu Efes maçı saat kaçta?

DUBAI BASKETBOL-ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?

Temsilcimizin bu önemli Avrupa sınavı, S Sport kanalı ve S Sport Plus üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Maç öncesi teknik analizler ve takımların son durumları tüm detaylarıyla ekranlara gelecek.

Dubai Basket-Anadolu Efes maçı detayları!

SAYILARLA ANADOLU EFES'İN AVRUPA KARNESİ

Anadolu Efes, Dubai Basketbol mücadelesiyle Avrupa kupalarında 912. kez sahne alacak. Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'daki 911 karşılaşmada 505 galibiyet, 406 yenilgi yaşadı. 2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı Avrupa Ligi'nde ise Anadolu Efes, 664. maçını yapacak. Geride kalan 663 müsabakanın 348'ini kazanan lacivert-beyazlılar, 315'inde sahadan yenilgiyle ayrıldı.

"Başarı çıtamız için bir fırsat!"
F.Bahçe, Lewa'yı o takıma kaptırmak üzere
TRT 1 YAYIN AKIŞI VE FREKANS BİLGİSİ: 25 Şubat Çarşamba Galatasaray - Juventus maçı saat kaçta yayında?
ABD ve İran arasındaki müzakereler için gözler Pakistan'da
Kardeşinden Icardi itirafı!
Bakan Bak'tan A Milli Takım'a tebrik!
Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor
Son Dakika
Bakan Bak'tan "En Büyük Türkiye!" tezahüratı 13:46
Bakan Bak'tan A Milli Takım'a tebrik! 13:40
"Başarı çıtamız için bir fırsat!" 13:28
Augsburg-Hoffenheim maçı detayları! 13:24
Marsilya-Metz maçı hangi kanalda? 13:16
29. hafta hakemleri açıklandı! 12:10
F.Bahçe, Lewa'yı o takıma kaptırmak üzere 11:59
Oğuz Aydın için büyük kriz! 11:58
Paris FC-AS Monaco maçı hangi kanalda? 11:44
Roma-Pisa maçı hangi kanalda? 11:30
Kardeşinden Icardi itirafı! 11:21
10 Nisan Polis Günü mesajları 11:08