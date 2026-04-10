CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Marsilya-Metz maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

Marsilya-Metz maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

Ligue 1’de 49 puanla 4. sırada yer alan ve Lille ile kıyasıya bir Şampiyonlar Ligi yarışı veren Marsilya, 15 puanla ligin son sırasındabulunan Metz’i konuk ediyor. Geçtiğimiz hafta alınan üst üste iki mağlubiyetin ardından taraftarı önünde ayağa kalkmak isteyen Marsilya, ligin en az gol atan takımı karşısında mutlak galibiyet peşinde. Metz ise 16 maçlık galibiyet hasretine son verip küme düşme hattında bir mucize gerçekleştirmek istiyor. Peki, Marsilya - Metz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 10 Nisan 2026 13:16
Fransa'nın en ateşli stadyumlarından biri olan Vélodrome, bu akşam ligin iki zıt kutbunu bir araya getiriyor. Ev sahibi Marsilya, sezon başından bu yana hücumda sergilediği etkileyici performansa rağmen son iki haftada rakiplerine boyun eğerek zirve yarışında yara aldı. Ancak 15 galibiyetliev sahibi, bu sezonun ilk yarısında deplasmanda 3-0 mağlup ettikleri rakiplerine karşı yine net bir favori konumunda. Takımın gol yollarındaki en büyük kozu olan hücum hattı, Metz'in ligin en çok gol yiyen savunmalarından birine sahip olmasını değerlendirmek isteyecektir. Konuk ekip Metz cephesinde ise durumlar oldukça kritik. 28 maçta sadece 3 galibiyet alabilen ve kalesinde tam 60 gol gören ekip, ligde kalma hattının tam 12 puan gerisinde bulunuyor. Son 16 maçında galibiyet yüzü göremeyen Metz, Marsilya deplasmanında katı bir savunma anlayışıyla en azından bir puan koparıp prestijini korumayı hedefliyor. İşte maçın detayları!

Marsilya-Metz MAÇI NE ZAMAN?

Ligue 1'in 29. haftasındaki bu önemli karşılaşma 10 Nisan 2026 Cuma günü oynanacak.

Marsilya-Metz MAÇI SAAT KAÇTA?

Stade Velodrome'de oynanacak karşılaşmanın başlama vuruşu Türkiye saati ile 22.05'te yapılacak.

Marsilya-Metz MAÇI HANGİ KANALDA?

Yıldızların mücadele edeceği kritik maç, beIN Sports 4 kanalı üzerinden canlı yayınla edilebilecek.

Marsilya-Metz MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Marsilya: Rulli; Pavard, Balerdi, Medina; Weah, Hojbjerg, H J Traore, Timber, Paixao; Gouiri, Aubameyang

Metz: Sy; Kouao, Sane, Mboula, Colin; Hein, Gbamin, Deminguet; Sarr, Diallo, Tsitaishvili

ASpor CANLI YAYIN

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
