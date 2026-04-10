Augsburg-Hoffenheim maçı İZLE | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Almanya'da haftanın açılış maçında gözler Bavyera ekibi Augsburg'un üzerine çevrildi. Teknik direktör Manuel Baum yönetimindeki Augsburg, son haftalarda inişli çıkışlı bir grafik çizse de iç sahada dirençli futboluyla tanınıyor. 32 puanla görece rahat bir konumda olan ev sahibi ekip, Hoffenheim karşısında alacağı bir galibiyetle sezonun geri kalanını prestij mücadelesine çevirmeyi hedefliyor. Konuk ekip Hoffenheim ise bu sezonun en dikkat çeken takımlarından biri. 50 puanla 5. sıraya kadar tırmanan mavi-beyazlılar, Şampiyonlar Ligi bileti için Leipzig ve Stuttgart ile kıyasıya bir yarış içerisinde. Hücum hattındaki etkinliğiyle bilinen Hoffenheim, deplasmandaki disiplinli oyunuyla sahadan 3 puanla ayrılarak rakiplerine baskı kurmak niyetinde. Takımın en büyük kozu, savunmada milli yıldızımız Ozan Kabak ve hücumda Tim Lemperle gibi formda isimler olacak. İşte maçın detayları!

Augsburg-Hoffenheim MAÇI NE ZAMAN?

Ligue 1'in 29. haftasındaki bu önemli karşılaşma 10 Nisan 2026 Cuma günü oynanacak.

Augsburg-Hoffenheim MAÇI SAAT KAÇTA?

Augsburg Arena'da oynanacak karşılaşmanın başlama vuruşu Türkiye saati ile 21.30'da yapılacak.

Augsburg-Hoffenheim MAÇI HANGİ KANALDA?

Yıldızların mücadele edeceği kritik maç, S Sport Plus ve TiviBu Spor 1 kanalı üzerinden canlı yayınla edilebilecek.

Augsburg-Hoffenheim MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Augsburg: Dahmen; Chaves, Gouweleeuw, Zesiger; Fellhauer, Massengo, Rieder, Giannoulis; Kade, Claude-Maurice; Ribeiro

Hoffenheim: Baumann; Coufal, Kabak, Hajdari, Bernardo; Promel, Avdullahu, Prass; Asllani; Lemperle, Toure