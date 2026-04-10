Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Almanya Bundesliga Augsburg-Hoffenheim maçı İZLE | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Augsburg-Hoffenheim maçı İZLE | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bundesliga’da 32 puanla 11. sırada yer alan Augsburg, 50 puanla 5. sırada bulunan ve Şampiyonlar Ligi potasını zorlayan Hoffenheim’ı konuk ediyor. Ligin ilk yarısında oynanan mücadeleyi Hoffenheim 3-0 gibi net bir skorla kazanmıştı. Augsburg, taraftarı önünde bu skorun rövanşını alarak alt sıralarla bağını tamamen koparmak isterken; Hoffenheim, zirve takibini sürdürmek için galibiyet arıyor. Peki, Augsburg-Hoffenheim maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 10 Nisan 2026 13:24
Augsburg-Hoffenheim maçı İZLE | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Almanya'da haftanın açılış maçında gözler Bavyera ekibi Augsburg'un üzerine çevrildi. Teknik direktör Manuel Baum yönetimindeki Augsburg, son haftalarda inişli çıkışlı bir grafik çizse de iç sahada dirençli futboluyla tanınıyor. 32 puanla görece rahat bir konumda olan ev sahibi ekip, Hoffenheim karşısında alacağı bir galibiyetle sezonun geri kalanını prestij mücadelesine çevirmeyi hedefliyor. Konuk ekip Hoffenheim ise bu sezonun en dikkat çeken takımlarından biri. 50 puanla 5. sıraya kadar tırmanan mavi-beyazlılar, Şampiyonlar Ligi bileti için Leipzig ve Stuttgart ile kıyasıya bir yarış içerisinde. Hücum hattındaki etkinliğiyle bilinen Hoffenheim, deplasmandaki disiplinli oyunuyla sahadan 3 puanla ayrılarak rakiplerine baskı kurmak niyetinde. Takımın en büyük kozu, savunmada milli yıldızımız Ozan Kabak ve hücumda Tim Lemperle gibi formda isimler olacak. İşte maçın detayları!

Augsburg-Hoffenheim MAÇI NE ZAMAN?

Ligue 1'in 29. haftasındaki bu önemli karşılaşma 10 Nisan 2026 Cuma günü oynanacak.

Augsburg-Hoffenheim MAÇI SAAT KAÇTA?

Augsburg Arena'da oynanacak karşılaşmanın başlama vuruşu Türkiye saati ile 21.30'da yapılacak.

Augsburg-Hoffenheim MAÇI HANGİ KANALDA?

Yıldızların mücadele edeceği kritik maç, S Sport Plus ve TiviBu Spor 1 kanalı üzerinden canlı yayınla edilebilecek.

Augsburg-Hoffenheim MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Augsburg: Dahmen; Chaves, Gouweleeuw, Zesiger; Fellhauer, Massengo, Rieder, Giannoulis; Kade, Claude-Maurice; Ribeiro

Hoffenheim: Baumann; Coufal, Kabak, Hajdari, Bernardo; Promel, Avdullahu, Prass; Asllani; Lemperle, Toure

Kardeşinden Icardi itirafı!
"Transferdeki önceliğim..."
EUROLEAGUE 29.HAFTA MAÇI BAŞLADI! Kızılyıldız - Anadolu Efes maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
ABD ve İran arasındaki müzakereler için gözler Pakistan'da
Oğuz Aydın için büyük kriz!
G.Saray'ın şampiyonluk ihtimalleri hakkında flaş yorumlar!
Marsilya-Metz maçı hangi kanalda? 13:16
29. hafta hakemleri açıklandı! 12:10
F.Bahçe, Lewa'yı o takıma kaptırmak üzere 11:59
Oğuz Aydın için büyük kriz! 11:58
Paris FC-AS Monaco maçı hangi kanalda? 11:44
Roma-Pisa maçı hangi kanalda? 11:30
Kardeşinden Icardi itirafı! 11:21
10 Nisan Polis Günü mesajları 11:08
F.Bahçe'de Sancho gelişmesi! 11:04
PFDK kararları açıklandı! 10:28
F.Bahçe'de Kayseri maçı öncesi şok gerçek! 10:11
Real Madrid-Girona maçı saat kaçta? 10:10