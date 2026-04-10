CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Beşiktaş-Antalyaspor MAÇI CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş-Antalyaspor MAÇI CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu'nda Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe derbisinde son dakika penaltısıyla yıkılan siyah-beyazlılar, taraftarı önünde galibiyetle moral bulmak istiyor. Sergen Yalçın'ın takımında sakatlığını atlatan Emirhan Topçu'nun Abgadou ile birlikte forma giymesi bekleniyor. 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunurken, Ndidi cezalı olarak forma giyemeyecek. Düşme hattıyla flört eden ve 28 puanlı Antalyaspor ise İstanbul'dan puan ya da puanlarla dönmeyi hedefliyor. 12. sıraya yükselmek isteyen kırmızı-beyazlılar için kritik bir deplasman maçı. Beşiktaş-Antalyaspor karşılaşmasının tarihi, saati ve yayın bilgileri haberimizde.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Nisan 2026 14:10
Beşiktaş-Antalyaspor MAÇI CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş-Hesap.com Antalyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Beşiktaş, Süper Lig'in 29. hafta açılış maçında Hesap.com Antalyaspor ile kozlarını paylaşıyor. Geçen hafta Fenerbahçe derbisinde son anda aldığı mağlubiyetle sarsılan Kartal için üçüncülük şansı mucizelere kaldı. 52 puanla 4. sıraya demirleyen siyah-beyazlılar, taraftarı önünde 3 puanı hanesine yazdırarak derbi mağlubiyetinin yaralarını sarmak istiyor. Sakatlığı süren Ndidi'nin forma giymesi beklenmezken Antalyaspor karşısında Emirhan ve Agbadou'nun birlikte görev yapması bekleniyor. Adnan Kayatepe'nin düdüğüyle start alacak heyecan dolu karşılaşma için nefesler tutuldu. Peki Beşiktaş-Hesap.com Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Beşiktaş-Hesap.com Antalyaspor maçı ne zaman?

BEŞİKTAŞ-ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 29. hafta perdesini açacak olan Beşiktaş ile Hesap.com Antalyaspor arasındaki bu kritik mücadele, 10 Nisan Cuma günü oynanacak.

Beşiktaş-Hesap.com Antalyaspor maçı saat kaçta?

BEŞİKTAŞ-ANTALYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

İstanbul'da, Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak dev karşılaşmanın başlama düdüğü saat 20.00'de çalacak.

Beşiktaş-Hesap.com Antalyaspor maçı hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ-ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Futbolseverlerin merakla beklediği bu randevu, Süper Lig'in resmi yayıncısı olan beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Beşiktaş-Hesap.com Antalyaspor maçı muhtemel 11'ler

BEŞİKTAŞ-ANTALYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Asllani, Salih, Orkun, Cerny, Olaitan, Oh

Hesap.com Antalyaspor: Julian, Erdoğan, Veysel, Giannetti, Paal, Ceesay, Saric, Safuri, Ballet, Storm, Streek

BEŞİKTAŞ-ANTALYASPOR MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Mücadeleyi izlemek isteyen futbolseverlerin beIN Sports abonesi olmaları veya beIN Connect / TOD platformları üzerinden ilgili paketlere sahip olmaları gerekmektedir.

BEŞİKTAŞ-ANTALYASPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

TFF tarafından yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş-Hesap.com Antalyaspor mücadelesini hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek. Kayatepe'nin yardımcılıklarını Furkan Ürün ve Murat Altan yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Süleyman Bahadır olacak.

Beşiktaş-Hesap.com Antalyaspor maçı hakemi kim?

BEŞİKTAŞ-ANTALYASPOR MAÇI VAR HAKEMİ KİM?

Beşiktaş - Antalyaspor maçının VAR hakemi Davut Dakul Çelik oldu. Mücadelede AVAR koltuğunda ise Bilal Gölen oturacak.

Beşiktaş-Hesap.com Antalyaspor maçı şifresiz mi?

PUAN TABLOSUNDA KRİTİK VİRAJ

Süper Lig'de 29. hafta, hedefleri bambaşka olan iki ekibin mücadelesine sahne oluyor. Geride kalan 28 haftada 52 puan toplayarak 4. sırada yer alan Beşiktaş, evinde hata yapmayarak ilk üç iddiasını güçlendirmek istiyor. Konuk ekip Antalyaspor ise 28 puanla 13. basamakta, tehlikeli bölgenin hemen üzerinde yer alıyor. Akdeniz temsilcisi, İstanbul deplasmanından puan çıkararak nefes almayı hedeflerken; Beşiktaş ise 37 galibiyetle domine ettiği bu rekabette hanesine bir zafer daha eklemek için sahaya çıkıyor.

Beşiktaş-Hesap.com Antalyaspor maçı detayları!

BEŞİKTAŞ'TA PFDK VE SAKATLIK ALARMI

Kara Kartal, Antalyaspor karşısına hem sakatlık hem de disiplin sevkleri nedeniyle oldukça sıkıntılı bir kadroyla çıkabilir. Sarı kart cezalısı ve sakatlığı bulunan Wilfred Ndidi kesin olarak yok. Ancak asıl belirsizlik derbi sonrası yaşanan sevklerde; savunmanın bel kemiği Emmanuel Agbadou, hücumun kilit ismi Vaclav Cerny ve Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın akıbeti PFDK'nın açıklayacağı kararlara kilitlenmiş durumda. Eğer kararlar olumsuz çıkarsa, siyah-beyazlılar hem sahadaki hem de kulübedeki en önemli isimlerinden yoksun kalacak.

Beşiktaş-Hesap.com Antalyaspor maçı ayrıntıları!

KARTAL'IN EVİNDEKİ 'ANTALYA' KABUSU

Kağıt üzerinde Beşiktaş favori görünse de, son yıllarda Dolmabahçe'de oynanan maçlar siyah-beyazlılar için pek de kolay geçmiyor. Beşiktaş, evinde ağırladığı Antalyaspor'a karşı son 10 lig maçında sadece 4 kez sahadan galip ayrılabildi. Bu süreçte Antalyaspor 3 kez sürprize imza atarken, 3 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Siyah-beyazlılar, bu istatistiği kırarak sahasındaki gücünü yeniden hatırlatmak zorunda.

Beşiktaş-Hesap.com Antalyaspor maçından son notlar!

6 İSİM KART SINIRINDA

Beşiktaş'ta teknik heyeti düşündüren bir diğer konu ise kart sınırındaki oyuncuların çokluğu. Gelecek hafta oynanacak Samsunspor maçı öncesinde; Ersin Destanoğlu, Emirhan Topçu, Amir Murillo, Rıdvan Yılmaz ve Salih Uçan ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular bu akşam sarı kart görmeleri halinde kritik Samsun deplasmanında takımı yalnız bırakacaklar.

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
