Beşiktaş-Antalyaspor MAÇI CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş, Süper Lig'in 29. hafta açılış maçında Hesap.com Antalyaspor ile kozlarını paylaşıyor. Geçen hafta Fenerbahçe derbisinde son anda aldığı mağlubiyetle sarsılan Kartal için üçüncülük şansı mucizelere kaldı. 52 puanla 4. sıraya demirleyen siyah-beyazlılar, taraftarı önünde 3 puanı hanesine yazdırarak derbi mağlubiyetinin yaralarını sarmak istiyor. Sakatlığı süren Ndidi'nin forma giymesi beklenmezken Antalyaspor karşısında Emirhan ve Agbadou'nun birlikte görev yapması bekleniyor. Adnan Kayatepe'nin düdüğüyle start alacak heyecan dolu karşılaşma için nefesler tutuldu. Peki Beşiktaş-Hesap.com Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ-ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 29. hafta perdesini açacak olan Beşiktaş ile Hesap.com Antalyaspor arasındaki bu kritik mücadele, 10 Nisan Cuma günü oynanacak.

BEŞİKTAŞ-ANTALYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

İstanbul'da, Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak dev karşılaşmanın başlama düdüğü saat 20.00'de çalacak.

BEŞİKTAŞ-ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Futbolseverlerin merakla beklediği bu randevu, Süper Lig'in resmi yayıncısı olan beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ-ANTALYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Asllani, Salih, Orkun, Cerny, Olaitan, Oh

Hesap.com Antalyaspor: Julian, Erdoğan, Veysel, Giannetti, Paal, Ceesay, Saric, Safuri, Ballet, Storm, Streek

BEŞİKTAŞ-ANTALYASPOR MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Mücadeleyi izlemek isteyen futbolseverlerin beIN Sports abonesi olmaları veya beIN Connect / TOD platformları üzerinden ilgili paketlere sahip olmaları gerekmektedir.

BEŞİKTAŞ-ANTALYASPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

TFF tarafından yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş-Hesap.com Antalyaspor mücadelesini hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek. Kayatepe'nin yardımcılıklarını Furkan Ürün ve Murat Altan yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Süleyman Bahadır olacak.

BEŞİKTAŞ-ANTALYASPOR MAÇI VAR HAKEMİ KİM?

Beşiktaş - Antalyaspor maçının VAR hakemi Davut Dakul Çelik oldu. Mücadelede AVAR koltuğunda ise Bilal Gölen oturacak.

PUAN TABLOSUNDA KRİTİK VİRAJ

Süper Lig'de 29. hafta, hedefleri bambaşka olan iki ekibin mücadelesine sahne oluyor. Geride kalan 28 haftada 52 puan toplayarak 4. sırada yer alan Beşiktaş, evinde hata yapmayarak ilk üç iddiasını güçlendirmek istiyor. Konuk ekip Antalyaspor ise 28 puanla 13. basamakta, tehlikeli bölgenin hemen üzerinde yer alıyor. Akdeniz temsilcisi, İstanbul deplasmanından puan çıkararak nefes almayı hedeflerken; Beşiktaş ise 37 galibiyetle domine ettiği bu rekabette hanesine bir zafer daha eklemek için sahaya çıkıyor.

BEŞİKTAŞ'TA PFDK VE SAKATLIK ALARMI

Kara Kartal, Antalyaspor karşısına hem sakatlık hem de disiplin sevkleri nedeniyle oldukça sıkıntılı bir kadroyla çıkabilir. Sarı kart cezalısı ve sakatlığı bulunan Wilfred Ndidi kesin olarak yok. Ancak asıl belirsizlik derbi sonrası yaşanan sevklerde; savunmanın bel kemiği Emmanuel Agbadou, hücumun kilit ismi Vaclav Cerny ve Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın akıbeti PFDK'nın açıklayacağı kararlara kilitlenmiş durumda. Eğer kararlar olumsuz çıkarsa, siyah-beyazlılar hem sahadaki hem de kulübedeki en önemli isimlerinden yoksun kalacak.

KARTAL'IN EVİNDEKİ 'ANTALYA' KABUSU

Kağıt üzerinde Beşiktaş favori görünse de, son yıllarda Dolmabahçe'de oynanan maçlar siyah-beyazlılar için pek de kolay geçmiyor. Beşiktaş, evinde ağırladığı Antalyaspor'a karşı son 10 lig maçında sadece 4 kez sahadan galip ayrılabildi. Bu süreçte Antalyaspor 3 kez sürprize imza atarken, 3 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Siyah-beyazlılar, bu istatistiği kırarak sahasındaki gücünü yeniden hatırlatmak zorunda.

6 İSİM KART SINIRINDA

Beşiktaş'ta teknik heyeti düşündüren bir diğer konu ise kart sınırındaki oyuncuların çokluğu. Gelecek hafta oynanacak Samsunspor maçı öncesinde; Ersin Destanoğlu, Emirhan Topçu, Amir Murillo, Rıdvan Yılmaz ve Salih Uçan ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular bu akşam sarı kart görmeleri halinde kritik Samsun deplasmanında takımı yalnız bırakacaklar.