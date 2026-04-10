Fenerbahçe'de kırmızı alarm! Tam 8 oyuncu...
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Zecorner Kayserispor'a konuk olmaya hazırlanan Fenerbahçe'de tam 8 oyuncunun kart sınırında bulunması endişe yarattı. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Nisan 2026 15:40 Güncelleme Tarihi: 10 Nisan 2026 15:43
RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanacak olan kritik mücadele öncesi Fenerbahçe'de kart sınırında bulunan oyuncular dikkat çekiyor.
TAM 8 OYUNCU SINIRDA
Nelson Semedo, Archie Brown, Kerem Aktürkoğlu, Anthony Musaba, Mert Müldür, Matteo Guendouzi, Dorgeles Nene ve Jayden Oosterwolde mücadelede kart görmesi durumunda bir sonraki hafta oynanacak olan Çaykur Rizespor maçında forma giyemeyecek.
