Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe'de kırmızı alarm! Tam 8 oyuncu...

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Zecorner Kayserispor'a konuk olmaya hazırlanan Fenerbahçe'de tam 8 oyuncunun kart sınırında bulunması endişe yarattı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Nisan 2026 15:40 Güncelleme Tarihi: 10 Nisan 2026 15:43
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Zecorner Kayserispor'u ağırlamaya hazırlanıyor.

Bir önceki hafta oynanan dev derbide Beşiktaş'ı uzatmalarda kazandığı penaltı ile 1-0 yenen sarı-lacivertlilerin zirve ile arasındaki fark 4 puana düştü.

Ezeli rakibi Galatasaray'ın elinden liderliği almak isteyen Kadıköy ekibi, aynı zamanda ikinci sıradaki yerini Trabzonspor'a kaptırmamak istiyor.

RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanacak olan kritik mücadele öncesi Fenerbahçe'de kart sınırında bulunan oyuncular dikkat çekiyor.

TAM 8 OYUNCU SINIRDA

Nelson Semedo, Archie Brown, Kerem Aktürkoğlu, Anthony Musaba, Mert Müldür, Matteo Guendouzi, Dorgeles Nene ve Jayden Oosterwolde mücadelede kart görmesi durumunda bir sonraki hafta oynanacak olan Çaykur Rizespor maçında forma giyemeyecek.

👉🏻F.BAHÇE'DE ENDİŞELENDİREN DEPLASMAN KARNESİ

