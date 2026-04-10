Trabzonspor'a Paul Onuachu şoku!

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Corendon Alanyaspor'a konuk olmaya hazırlanan Trabzonspor'da beklenmedik bir gelişme yaşandı. Bordo-mavililerin yıldız santrforu Paul Onuachu'nun hissettiği ağrının ardından maç kadrosundan çıkarıldığı açıklandı.

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Beşir'in konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda, "Takımımızın bugün gerçekleştirdiği antrenmanda sol uyluk ön üst kas grubunda ağrı ve sertlik hisseden oyuncumuz Paul Onuachu'nun yapılan ilk değerlendirmesi sonucunda kas yaralanması düşünülerek Corendon Alanyaspor maç kadrosundan çıkarılmıştır. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır." ifadeleri yer aldı.