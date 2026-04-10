CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Trabzonspor'un Corendon Alanyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu!

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor ile kozlarını paylaşacak. Bu mücadele öncesi bordo-mavililerin kamp kadrosu açıklandı. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Nisan 2026 16:11 Güncelleme Tarihi: 10 Nisan 2026 16:43
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında 11 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Corendon Alanyaspor ile yapacağı maç için Antalya'ya gitti. Bordo-mavililer, maçın hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Trabzon Havalimanı'ndan özel uçakla Antalya'ya hareket eden kafilede, şu futbolcular yer alıyor:

Andre Onana, Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, Stefan Savic, Chibuike Nwaiwu, Taha Emre İnce, Wagner Pina, Mustafa Eskihellaç, Mathias Lovik, Benjamin Bouchouari, Okay Yokuşlu, Christ Inao Oulai, Salih Malkoçoğlu, Boran Başkan, Tim Jabol Folcarelli, Ozan Tufan, Anthony Nwakaeme, Oleksandr Zubkov, Felipe Augusto, Umut Nayir ve Onuralp Çakıroğlu

Kafilede sakatlıkları bulunan Paul Onuachu, Ernest Muçi ve Arseniy Batagov yer almadı.

Öte yandan havalimanında kafileyi uğurlayan bordo-mavili taraftarlar, teknik direktör Fatih Tekke ve futbolcularla fotoğraf çektirdi.

İŞTE TRABZONSPOR'DAN YAPILAN AÇIKLAMA:

Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'nin kamp kadrosu açıklandı! F.Bahçe'nin kamp kadrosu açıklandı! 16:17
Fırtına'nın kamp kadrosu açıklandı! Fırtına'nın kamp kadrosu açıklandı! 16:10
Trabzonspor'a Onuachu şoku! Trabzonspor'a Onuachu şoku! 16:04
F.Bahçe'de hazırlıklar tamam! F.Bahçe'de hazırlıklar tamam! 16:00
Skriniar'a soygun şoku! Skriniar'a soygun şoku! 15:51
F.Bahçe'de kırmızı alarm! 8 oyuncu... F.Bahçe'de kırmızı alarm! 8 oyuncu... 15:39
Daha Eski
Başkan Ertuğrul Doğan'dan dikkat çeken sözler! Başkan Ertuğrul Doğan'dan dikkat çeken sözler! 15:17
Beşiktaş-Antalyaspor maçı detayları! Beşiktaş-Antalyaspor maçı detayları! 14:09
Dubai Basket-Anadolu Efes maçı hangi kanalda? Dubai Basket-Anadolu Efes maçı hangi kanalda? 14:06
Beşiktaş maçının VAR'ı belli oldu! Beşiktaş maçının VAR'ı belli oldu! 13:55
Bakan Bak'tan "En Büyük Türkiye!" tezahüratı Bakan Bak'tan "En Büyük Türkiye!" tezahüratı 13:46
Bakan Bak'tan A Milli Takım'a tebrik! Bakan Bak'tan A Milli Takım'a tebrik! 13:40