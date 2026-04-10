Fenerbahçe'de Milan Skriniar'a soygun şoku!

Fenerbahçe kaptanı Milan Skriniar, hayatının en büyük şoklarından birini yaşadı. Sakalıktan geçtiğimiz hafta kurtulan ve Beşiktaş derbisinde ilk 11 başlayan Skriniar'ın evine hırsız girdi. Sabah'ın haberine göre; yıldız oyuncu Skriniar'ın İstanbul Beykoz'daki evine giren hırsız lüks konuttaki tüm parayı çaldığı aktarıldı.

40 BİN DOLAR ÇALINDI

Milan Skriniar'ın evinden iddiaya göre 40 bin dolar (Yaklaşık 1 milyon 790 bin lira) çalındı. 31 yaşındaki futbolcunun yakın zamanda eve nakliyecilerin gelip gittiği ortaya çıktğı belirtildi.

Polis ekiplerinin konuyla ilgili çalışmasının sürdüğü bildirildi.