Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan gündeme dair konuştu!

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Ankara'da düzenlenen Trabzon günlerinde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Doğan burada dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İŞTE BAŞKAN DOĞAN'IN O SÖZLERİ:

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan: "Başkanlık gibi bir hayalim yoktu, bu işe başladığımda da aklımdan geçmiyordu. Trabzonspor Başkanlığı bu hayatta gelebileceğim en onurlu görevlerden birisi. Devlete hizmet dışında gelebilecek daha onurlu bir görev yok. Trabzonspor gerçekten biz ne yaparsak yapalım bize daha fazlasını veriyor. Benim için en anlamlı tarafı bu. Sabaha kadar uyuyamadığım çok oldu, sayısını hatırlayamıyorum. Benim gibi binlerce taraftarın aynı duyguyu yaşadığına eminim. Herkes Trabzonspor konu olduğu zaman her şeyin önüne koyuyor. Sağ olsunlar herkes bize destek oldu. Başakşehir'e kaybedilen şampiyonluk beni çok etkilemiştir, bir sonraki sene şampiyonluğa yarışırken hocamız ne istiyorsa ne lazımsa ne alınması gerekiyorsa almalıyız demiştim. En mutlu anım şampiyon olduğumuz an, oğlumu sırtıma almıştım. 38 yıl sonra çalınanlardan sonra en mutlu olduğum an diyebilirim.

"BİRKAÇ PROJE VAR ÖNÜMÜZDE..."

Para aramaya haftanın 5 günü 9'da başlıyoruz, hafta sonuna kadar devam ediyor. Cumartesi pazar da rahat değiliz. Buraya gelen her başkan, herkes başarılı olmak için geliyor, herkesin amacı Trabzonspor'u bir yere taşımak, birkaç proje var önümüzde. Artık borç problemi olmayan bir Trabzonspor'a kavuşacağız inşallah. Projeler devreye alındığı zaman olmuş olacak. Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum her konuda yanımızda oldu. Ne olursa olsun her konuda sporun ve sporcunun yanında oluyor, bizim açımızdan çok önemli, bakanlarımıza milletvekillerimize başkanlarımıza ilçe başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Yeri geldiği zaman yanımızda oluyorlar. Herkes Trabzonsporlu, herkesin tek sevdası biz de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz.

Başkanlık bu işin en zor yeri, Galatasaray maçından sonra söyledim. Bu şehirde doğmuş tüm eğitimi burada yapmışsın, ticareti yapmışsın. Ama o stadyumda defalarca istifaya çağrıldım. Aynı taraftarlar Galatasaray maçından sonra bizi bağrına bastı.

Bozulmuyor gücenmiyor ama sadece üzülüyorum. Çok değerli bir asbaşkanım var. Zeyyat ağabey ile aynı mahallede büyüdük, o konuda şanslıyım. Değerli yönetim kurulu arkadaşlarım var. Bir gün bile arkadan bakmadım tekrar teşekkür ederim. Herkesin ilk önceliği Trabzonspor, bu şehrin en büyük artısı bunun değerlendirilmesi lazım. Geldiğimizde en büyük problemimiz, yanlış anlaşılmasın Trabzonspor'un mülklerinin olmaması ve münkerden gelir elde edilmemesi. 4 araziyi Trabzonspor'a kattık, 5-10 sene sonra Trabzonspor'u yönetenler avantajını yaşıyacak.

Trabzonspor maçlarında böyle şeyler oluyor. Onuralp temiz düzgün bir kardeşimiz kulüp içinde hiçbir sorunu olmayan bir kardeşim. Başkan olarak sonuna kadar yanındayım. Trabzonspor ile oynamak ateşle oynamaktır. Dikkatli olmaya davet ediyor, kendilerini uyarıyorum. Herkesten rica ediyorum saha içinde adaletli bir davranış. İbrahim başkan ve ekibi adaleti sağlama adına gerekli adımı atacaktır. Yöneticilerimiz Metin Öztürk'e cevap vermek istedi ama ciddiye almadık.

Durup dururken kimseye bir şey yapan tarafta olmadık, Trabzonspor dünyanın en büyük şehir takımı. 70 yaşındaki teyzemiz bile spor yorumcularından daha iyi yorumlar yapabiliyor. Yaptıkları karşısında tepki aldılar, devam ederseler daha fazla tepki alırlar. 34 bin küsür taraftarımıza ceza verilmiş. Aklı başında olan birisinin hoş karşılaması mümkün değil, bu ayıp.

"G.SARAYLI YÖNETİCİLER..."

Başka konular var, TFF'yi bilgilendirdik. İbrahim başkan bu konularda hassas itirazımızı yapacağız ve olumlu sonuç alacağız. Galatasaraylı yöneticiler maç başlarken oynanırken orada bulunamıyor. Gözlemcilerin yanında duruyor ama bunların hakkında rapor yok. Gözlerine perde mi iniyor, biz kayıtları aldık. Kendilerine izlemeleri için gönderdik, hatırlarlar umarım. Hatırlamazlarsa da hatırlatmasını biliriz.Bu adaletsizliğin giderilmesi için sonucu bekleyeceğiz. Ne olursa olsun o stadyum o gün dolacak. Öyle ya da böyle dolacak.