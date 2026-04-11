RAMS Başakşehir-Natura Dünyası Gençlerbirliği maçı ne zaman? Saati ve kanalı!

Süper Lig’de 44 puanla 6. sırada yer alan RAMS Başakşehir, ligde kalma mücadelesi veren 25 puanlı 15. sıradaki Natura Dünyası Gençlerbirliği’ni ağırlıyor. Başakşehir, üst sıralardaki Göztepe ve Beşiktaş’ı takibini sürdürmek için galibiyet ararken; Gençlerbirliği, 8 haftalık galibiyet ve 6 maçlık gol özlemini bu zorlu deplasmanda sonlandırmayı hedefliyor. Peki, RAMS Başakşehir-Natura Dünyası Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'de sezonun son virajına girilirken her puanın değeri iki katına çıktı. RAMS Başakşehir, istikrarlı oyununu sürdürerek Avrupa potasına girmek niyetinde. 44 puanla 6. basamakta bulunan ev sahibi, iç saha avantajını kullanarak hata yapmadan yoluna devam etmek istiyor. Teknik heyet, rakibin son haftalardaki gol kısırlığını fırsata çevirip maçı erken koparmanın planlarını yapıyor. Konuk ekip Natura Dünyası Gençlerbirliği tarafında ise alarm zilleri çalıyor. Kırmızı-siyahlılar, son 8 maçta galibiyet yüzü göremedi. 25 puanla düşme hattının sadece bir basamak üzerinde yer alan Ankara temsilcisi, bu maçı bir çıkış olarak görüyor. Kaptan Dimitrios Goutas'ın sarı kart cezası nedeniyle oynamayacak olması savunmada ciddi bir eksiklik yaratsa da, teknik ekip puan ya da puanlarla dönerek nefes almayı amaçlıyor. İşte RAMS Başakşehir-Natura Dünyası Gençlerbirliği maçının detayları!

BAŞAKŞEHİR-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

RAMS Başakşehir-Natura Dünyası Gençlerbirliği maçı, 11 Nisan Cumartesi günü oynanacak. Fatih Terim Stadyumu'ndaki karşılaşma, saat 14.30'da başlayacak.

BAŞAKŞEHİR-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HANGİ KANALDA?

İstanbul'daki kritik randevu, beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Mücadeleyi tecrübeli hakem Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını ise Hüseyin Aylak ve Ali Can Alp üstlenecek.

BAŞAKŞEHİR-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI MUHTEMEL 11'LER

RAMS Başakşehir: Şengezer; Şahiner, Duarte, Opoku, Operi; Kemen, Gunes; Sari, Shomurodov, Harit; Selke

Natura Dünyası Gençlerbirliği: Velho; Pereira, Çelik, Zuzek, Kelven; Dele-Bashiru; Mimaroğlu, Tongya, Koita, Traore; Niang

