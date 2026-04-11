Galatasaray'dan kanat operasyonu! Transferi böyle duyuruldu

20 milyon Euro piyasa değeri olan Catamo, son dönemde Şampiyonlar Ligi performansıyla dikkat çekti.

Galatasaray'ın bu sezonun başında da Mozambikli hücumcuyu kadrosunda düşündüğü ama transferin olmadığı aktarıldı. Catamo'nun da üçüncü sezonunu geçirdiği Sporting'den ayrılmaya sıcak baktığı ve yeni takıma gitmeyi düşündüğü kaydedildi. Kulüpler arasında görüşmelerin başlayacağı aktarıldı.