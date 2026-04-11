Galatasaray'dan kanat operasyonu! Transferi böyle duyuruldu

Ziraat Türkiye Kupası
Yeni sezon transfer planlamasını için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, kanat forvet transferinde harekete geçiyor. Sarı kırmızılılar, Portekiz'in Sporting Lizbon takımından Geny Catamo'yu listesine ekledi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2026 06:50
Yeni sezonda kadrosuna önemli takviyeler planlayan Galatasaray'da sürpriz bir isim dikkat çekti.

Portekiz ve Fransa basınında yer alan haberlerde, Cimbom'un Sporting Lizbon'da oynayan 25 yaşındaki kanat forvet Geny Catamo'yu kadrosuna katmak istediği ifade edildi.

Mozambikli yıldızın Portekiz kulübüyle Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

20 milyon Euro piyasa değeri olan Catamo, son dönemde Şampiyonlar Ligi performansıyla dikkat çekti.

YAZ DÖNEMİNDE GÜNDEMDEYDİ
Sporting Lizbon ile son 2 sezonda Portekiz şampiyonluğu kazanan 25 yaşındaki futbolcu, özellikle Şampiyonlar Ligi'ndeki maçlarda adından söz ettirdi.

Galatasaray'ın bu sezonun başında da Mozambikli hücumcuyu kadrosunda düşündüğü ama transferin olmadığı aktarıldı. Catamo'nun da üçüncü sezonunu geçirdiği Sporting'den ayrılmaya sıcak baktığı ve yeni takıma gitmeyi düşündüğü kaydedildi. Kulüpler arasında görüşmelerin başlayacağı aktarıldı.

DEVLER LİGİ'NDE PARLADI
Sporting Lizbon formasıyla son 2 sezonda Şampiyonlar Ligi'nde forma giyen Geny Catamo, performansıyla beğeni topladı.

Devler Ligi'nde 18 maça çıkan Mozambikli yıldız, 2 gol atarken 3 de asist yaptı. Çeyrek finalde Arsenal ile oynadıkları son maçta da etkili bir görüntü çizen Catamo, sağ kanatta forma giydi.

ŞAMPİYONLUKLAR KAZANDI
Geny Catamo, Sporting Lizbon'a transfer olduğu 2023'ten bu yana hep şampiyonluklara uzandı.

Portekiz kulübüyle üst üste 2 şampiyonluk kazanan Catamo, bir de Portekiz Kupası'nda zafere ulaştı. Kariyerinin en iyi dönemini Sporting'de yakalayan ve çıkışa geçen 25 yaşındaki futbolcu, transfer teklifleri almaya başladı.

Gol düellosunda 3 puan Beşiktaş'ın!
"Transferdeki önceliğim..."
DİĞER
İngiliz Yahudi meclisinden skandal açıklama! Filistin’e destek veren Guardiola’ya küstah tehdit...
Dünyanın gözü bu müzakerede: İran Heyeti İslamabad'a geldi
Kardeşinden Icardi itirafı!
Galatasaray'dan flaş Van Dijk bombası!
Son Dakika
R. Madrid şampiyonluk yarışında ağır yara aldı! R. Madrid şampiyonluk yarışında ağır yara aldı! 00:03
Hyeon-gyu Oh: Önümüzdeki sene Avrupa Ligi'nde oynamayı istiyoruz Hyeon-gyu Oh: Önümüzdeki sene Avrupa Ligi'nde oynamayı istiyoruz 23:48
A. Efes, Saraybosna'da Dubai Basket'i mağlup etti! A. Efes, Saraybosna'da Dubai Basket'i mağlup etti! 22:55
Olaitan: Son maça kadar savaşmaya devam edeceğiz! Olaitan: Son maça kadar savaşmaya devam edeceğiz! 22:36
Salih Uçan: Takım yazın daha da güçlenecek! Salih Uçan: Takım yazın daha da güçlenecek! 22:29
Sergen Yalçın: "Taraftar seneye onlara layık bir takım görecek" Sergen Yalçın: "Taraftar seneye onlara layık bir takım görecek" 22:28
Daha Eski
Kartal Kayra: Türkiye Kupası'nda şampiyonluğun en büyük adayıyız Kartal Kayra: Türkiye Kupası'nda şampiyonluğun en büyük adayıyız 22:23
Tiago Djalo: İki golü yemeyebilirdik! Tiago Djalo: İki golü yemeyebilirdik! 22:21
G.Saray Kocaelispor mesaisine başladı! G.Saray Kocaelispor mesaisine başladı! 22:04
Gol düellosunda 3 puan Beşiktaş'ın! Gol düellosunda 3 puan Beşiktaş'ın! 21:55
Emirhan'dan Beşiktaş'a kötü haber Emirhan'dan Beşiktaş'a kötü haber 21:54
Dolmabahçe'de Cengiz Ünder’e tepki! Dolmabahçe'de Cengiz Ünder’e tepki! 21:48