Youssouf Fofana transferinde tek şart! İşte Galatasaray'dan istenen rakam
Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, orta saha arayışlarında yeniden AC Milan forması giyen Youssouf Fofana'yı gündemine aldı. Fransız futbolcu için temaslar sürerken, İtalyan kulübünün talep ettiği bonservis bedeli de netlik kazandı. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2026 06:50
Milan'la sözleşmesi Haziran 2028'de sona erecek Fofana'nın bonservis bedeli de netleşti.
İtalya Serie A kulübünün Fofana için net olarak 30 milyon euro bonservis istediği vurgulandı.
HEDEFİ DÜNYA KUPASI
Youssouf Fofana, 2026 Dünya Kupası'nda Fransa Milli Takımı'nda yer almak istiyor.
Fransa Milli Takımı'nın geniş kadrosunda bulunan deneyimli orta saha oyuncusu, yaz ayında dev turnuvada yerini almayı hedefliyor.
Galatasaray, Dünya Kupası başlamadan önce Fofana'nın transferinde yol kat etmeyi amaçlıyor.
Bu sezon Milan ile 29 maça çıkan Fransız yıldızın, Transfermarkt verilerine göre 25 milyon Euro piyasa değeri bulunuyor.
