Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig ATKO Grup Pendikspor-Arca Çorum FK CANLI: Maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ATKO Grup Pendikspor-Arca Çorum FK CANLI: Maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig’in 35. haftasında, 57 puanla 6. sırada yer alan Atko Grup Pendikspor, 63 puanla 4. sırada bulunan Arca Çorum FK ile karşılaşıyor. Geçtiğimiz hafta Manisa FK deplasmanından mağlubiyetle dönen Pendikspor, evinde kazanarak play-off yerini sağlamlaştırmak istiyor. Öte yandan son maçında Bodrum FK ile berabere kalan Çorum FK, üçüncülük yarışı için bu zorlu deplasmandan 3 puanla dönmenin planlarını yapıyor. Peki, ATKO Grup Pendikspor-Arca Çorum FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2026 09:14
ATKO Grup Pendikspor-Arca Çorum FK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

1. Lig'de normal sezonun sonuna yaklaşırken her maç final niteliği taşıyor. Ev sahibi Atko Grup Pendikspor, Sinan Kaloğlu yönetiminde iç saha avantajını kullanarak rakiplerine geçit vermek istemiyor. 57 puanla play-off sınırında yer alan İstanbul ekibi, Çorum FK karşısında alacağı bir galibiyetle hem moral bulmayı hem de ilk 7 içerisindeki yerini korumayı hedefliyor. Pendikspor, özellikle taraftarı önünde oynadığı son maçlarda sergilediği dirençli futbolla biliniyor. Konuk ekip Arca Çorum FK ise bu sezonun en istikrarlı ve dikkat çeken takımlarından biri. 63 puanla 4. basamakta yer alan kırmızı-siyahlılar, Süper Lig yolunda play-off avantajını kaybetmemek için İstanbul'dan zaferle dönmek istiyor. İşte ATKO Grup Pendikspor-Arca Çorum FK maçının detayları!

ATKO Grup Pendikspor-Arca Çorum FK MAÇI NE ZAMAN?

ATKO Grup Pendikspor-Arca Çorum FK maçı, 11 Nisan Cumartesi günü oynanacak.

ATKO Grup Pendikspor-Arca Çorum FK MAÇI SAAT KAÇTA?

Pendik Stadyumu'ndaki ATKO Grup Pendikspor-Arca Çorum FK maçı, saat 16.00'da başlayacak.

ATKO Grup Pendikspor-Arca Çorum FK MAÇI HANGİ KANALDA?

İstanbul'daki kritik randevu, TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Mücadeleyi tecrübeli hakem Reşat Coşkunses yönetecek.

👉Pendikspor-Çorum FK MAÇI CANLI İZLE | TRT SPOR👈

