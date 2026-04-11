ATKO Grup Pendikspor-Arca Çorum FK CANLI: Maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

1. Lig'de normal sezonun sonuna yaklaşırken her maç final niteliği taşıyor. Ev sahibi Atko Grup Pendikspor, Sinan Kaloğlu yönetiminde iç saha avantajını kullanarak rakiplerine geçit vermek istemiyor. 57 puanla play-off sınırında yer alan İstanbul ekibi, Çorum FK karşısında alacağı bir galibiyetle hem moral bulmayı hem de ilk 7 içerisindeki yerini korumayı hedefliyor. Pendikspor, özellikle taraftarı önünde oynadığı son maçlarda sergilediği dirençli futbolla biliniyor. Konuk ekip Arca Çorum FK ise bu sezonun en istikrarlı ve dikkat çeken takımlarından biri. 63 puanla 4. basamakta yer alan kırmızı-siyahlılar, Süper Lig yolunda play-off avantajını kaybetmemek için İstanbul'dan zaferle dönmek istiyor. İşte ATKO Grup Pendikspor-Arca Çorum FK maçının detayları!

ATKO Grup Pendikspor-Arca Çorum FK MAÇI NE ZAMAN?

ATKO Grup Pendikspor-Arca Çorum FK maçı, 11 Nisan Cumartesi günü oynanacak.

ATKO Grup Pendikspor-Arca Çorum FK MAÇI SAAT KAÇTA?

Pendik Stadyumu'ndaki ATKO Grup Pendikspor-Arca Çorum FK maçı, saat 16.00'da başlayacak.

ATKO Grup Pendikspor-Arca Çorum FK MAÇI HANGİ KANALDA?

İstanbul'daki kritik randevu, TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Mücadeleyi tecrübeli hakem Reşat Coşkunses yönetecek.

