Beşiktaş'a Norveçli genç orta saha: Jens Hjerto-Dahl!

Portekiz'de A Bola gazetesi, Beşiktaş için dikkat çeken bir transfer iddiasında bulundu. Siyah-beyazlıların Norveç'in Trömsö takımında oynayan 20 yaşındaki merkez orta saha Jens Hjerto-Dahl'ı istediği öne sürüldü. Portekiz'den Sporting"in de Dahl'ı istediği ve Beşiktaş'la yarıştığı aktarıldı. Trömsö ile 2029'a kadar kontratı olan genç yıldızın piyasa değeri ise 7 milyon euro.