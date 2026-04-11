Fenerbahçe Kayseri'de mutlak zafer peşinde! İşte Tedesco'nun muhtemel 11'i
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Zecorner Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. İki ekip de zorlu mücadeleden galibiyetle ayrılarak 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. İşte Zecorner Kayserispor - Fenerbahçe karşılaşmasının muhtemel 11'leri... | Son dakika Fenerbahçe gelişmeleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2026 06:50
6'da 6 ile sezonun son bölümünde fire vermek istemeyen Kanarya, mutlak 3 puan parolasıyla sahaya çıkacak. Ev sahibi Kayserispor'da ise bu akşamki maçta Hosseini, Yiğit Emre, Carole ve Abdülsamet kritik 90 dakikada olmayacak.
50. RANDEVU
Fenerbahçe ile Kayserispor ligde 50. kez mücadele edecek. 49 maçta sarı-lacivertliler 31 galibiyet elde ederken, 8 kez de sarı-kırmızılılar 3 puan kazandı. 10 maç ise beraberlikle noktalandı. Bu süreçte Fenerbahçe'nin 114 golüne, Kayserispor 55 golle yanıt verdi. Sezonun ilk yarısında Kadıköy'de oynanan maçı sarı-lacivertliler 4-2'lik skorla kazandı.
TAM 8 İSİM KART SINIRINDA
Kritik maç öncesi Fenerbahçe'de 8 isim sarı kart sınırında bulunuyor. Kerem Aktürkoğlu, Semedo, Musaba, Archie Brown, Mert Müldür, Guendouzi, Nene ve Oosterwolde sarı kart ceza sınırında yer alıyor.
Bu futbolcular Kayserispor önünde sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta oynanacak Çaykur Rizespor maçında forma giyemeyecek.
12 MAÇLIK SERİ
Sarı-lacivertliler ile sarı- kırmızılıların ligde rakip olduğu son 12 maçta Fenerbahçe'nin büyük üstünlüğü var. Kanarya, bu süreçteki müsabakaların 10'unda sahadan galibiyetle ayrılırken, 2 karşılaşma ise berabere tamamlandı. Kayseri ekibinin Fenerbahçe'yi mağlup ettiği son lig maçı 3 Kasım 2019'da Kayseri'de oynanan 1-0'lık mücadele oldu.
İSMAİL YÜKSEK KADRODA YOK
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında bugün Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe hazırlıklarını tamamladı. Sakatlığını yeni atlatan ve sadece 1 idmana çıkan İsmail Yüksek tedbir amaçlı Kayserispor maçının kadrosuna alınmadı. Edson Alvarez de bireysel çalışmalarını sürdürdü. Fotomaç'ta yer alan habere göre, Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen idman, taktiksel ve bireysel uygulamalarla sona erdi.
MUHTEMEL 11'LER
Zecorner Kayserispor: Bilal, Brenet, Semih, Denswil, Ramazan, Bennasser, Makarov, Mendes, Benes, Cardoso, Chalov
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Guendouzi, Kante, Talisca, Nene, Kerem, Cherif
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.