Fenerbahçe Kayseri'de mutlak zafer peşinde! İşte Tedesco'nun muhtemel 11'i

6'da 6 ile sezonun son bölümünde fire vermek istemeyen Kanarya, mutlak 3 puan parolasıyla sahaya çıkacak. Ev sahibi Kayserispor'da ise bu akşamki maçta Hosseini, Yiğit Emre, Carole ve Abdülsamet kritik 90 dakikada olmayacak.

50. RANDEVU



Fenerbahçe ile Kayserispor ligde 50. kez mücadele edecek. 49 maçta sarı-lacivertliler 31 galibiyet elde ederken, 8 kez de sarı-kırmızılılar 3 puan kazandı. 10 maç ise beraberlikle noktalandı. Bu süreçte Fenerbahçe'nin 114 golüne, Kayserispor 55 golle yanıt verdi. Sezonun ilk yarısında Kadıköy'de oynanan maçı sarı-lacivertliler 4-2'lik skorla kazandı.