Haberler İngiltere Premier Lig Arsenal-Bournemouth CANLI İZLE | Maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Premier Lig’de 70 puanla liderlik koltuğunda oturan Arsenal, 42 puanla 13. sırada bulunan ve tam 11 maçtır yenilmeyen Bournemouth’u konuk ediyor. Takipçisi Manchester City ile puan farkını korumak isteyen Mikel Arteta’nın öğrencileri, Londra’da mutlak 3 puan parolasıyla sahaya çıkıyor. Bournemouth ise ligin en uzun yenilmezlik serisini lider karşısında da sürdürerek sürpriz peşinde. Peki, Arsenal-Bournemouth maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2026 10:05
Premier Lig'de şampiyonluk yarışı nefes kesmeye devam ediyor. Ev sahibi Arsenal, sezonun en formda dönemlerinden birini yaşıyor. Ligde üst üste aldığı galibiyetlerle 70 puana ulaşan Londra ekibi, Emirates Stadyumu'nda taraftarıyla bütünleşerek şampiyonluk yolunda bir engeli daha kayıpsız geçmek istiyor. Konuk ekip Bournemouth ise ligin gizli devi konumunda. Ocak ayından bu yana oynadıkları 11 Premier Lig maçında mağlubiyet yüzü görmeyen Andoni Iraola'nın ekibi, bu sezonun en dirençli takımlarından biri olduğunu kanıtladı. Ligin ilk yarısında sahasında Arsenal'e 3-2 mağlup olan Bournemouth, bu kez çok daha formda bir şekilde rövanşı almak niyetinde. İşte maçın detayları!

Arsenal-Bournemouth MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Arsenal-Bournemouth maçı, 11 Nisan Cumartesi günü oynanacak. Emirates Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın başlama vuruşu Türkiye saati ile 14.30'da yapılacak.

Arsenal-Bournemouth MAÇI HANGİ KANALDA?

Puan cetvelinde dengeleri değiştirebilecek nitelikteki kritik mücadele, beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Arsenal-Bournemouth MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Arsenal: Raya; White, Saliba, Gabriel, Hincapie; Havertz, Zubimendi, Rice; Madueke, Gyokeres, Martinelli

Bournemouth: Petrovic; Jimenez, Hill, Senesi, Truffert; Christie, Scott; Rayan, Kroupi, Tavernier; Evanilson

Flaş tespit: Bu tip maçlarda...
Aslan'dan Catamo sürprizi!
Gülsim Ali'den çok konuşulacak oyuncu itirafı! "Karaktere çok inanma dedim..."
Dünyanın gözü bu müzakerede: İran Heyeti İslamabad'a geldi
F.Bahçe'ye Arjantinli stoper!
Fofana'da kritik şart! İstenen rakam belli oldu
Kayserispor-F.Bahçe maçından son notlar! 09:45
Alanyaspor-Trabzonspor maçı detayları! 09:45
Trabzonspor'da Oulai'den çarpıcı istatistik! 09:27
Bodrum FK-Bandırmaspor maçı ne zaman? 09:24
Pendikspor-Çorum FK maçı hangi kanalda? 09:14
Sarıyer-Hatayspor maçı hangi kanalda? 09:04
Flaş tespit: Bu tip maçlarda... 08:58
Başakşehir-Gençlerbirliği maçı detayları! 08:49
Gol düellosunda 3 puan Beşiktaş'ın! 00:28
Sergen Yalçın: "Taraftar seneye onlara layık bir takım görecek" 00:28
F.Bahçe'den forvet transferi müjdesi! "Haziran ayında..." 00:28
F.Bahçe'nin kamp kadrosu açıklandı! 00:28