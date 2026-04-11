Arsenal-Bournemouth CANLI İZLE | Maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Premier Lig'de şampiyonluk yarışı nefes kesmeye devam ediyor. Ev sahibi Arsenal, sezonun en formda dönemlerinden birini yaşıyor. Ligde üst üste aldığı galibiyetlerle 70 puana ulaşan Londra ekibi, Emirates Stadyumu'nda taraftarıyla bütünleşerek şampiyonluk yolunda bir engeli daha kayıpsız geçmek istiyor. Konuk ekip Bournemouth ise ligin gizli devi konumunda. Ocak ayından bu yana oynadıkları 11 Premier Lig maçında mağlubiyet yüzü görmeyen Andoni Iraola'nın ekibi, bu sezonun en dirençli takımlarından biri olduğunu kanıtladı. Ligin ilk yarısında sahasında Arsenal'e 3-2 mağlup olan Bournemouth, bu kez çok daha formda bir şekilde rövanşı almak niyetinde. İşte maçın detayları!

Arsenal-Bournemouth MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Arsenal-Bournemouth maçı, 11 Nisan Cumartesi günü oynanacak. Emirates Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın başlama vuruşu Türkiye saati ile 14.30'da yapılacak.

Arsenal-Bournemouth MAÇI HANGİ KANALDA?

Puan cetvelinde dengeleri değiştirebilecek nitelikteki kritik mücadele, beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Arsenal-Bournemouth MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Arsenal: Raya; White, Saliba, Gabriel, Hincapie; Havertz, Zubimendi, Rice; Madueke, Gyokeres, Martinelli

Bournemouth: Petrovic; Jimenez, Hill, Senesi, Truffert; Christie, Scott; Rayan, Kroupi, Tavernier; Evanilson