En değerlisi Sidiki Cherif

Giriş Tarihi: 11 Nisan 2026 06:50
CIES tarafından yapılan araştırmada Süper Lig'de değerli futbolcular arasında Sidiki Cherif öne çıktı. Ara transferde Angers'ten gelen 19 yaşındaki yıldızın gelecek vaat eden bir isim olduğu ve değerinin 32.4 milyon euroya ulaştığı kaydedildi. Listede ayrıca Fenerbahçe'den Kerem Aktürkoğlu (26.1 milyon euro), Dorgeles Nene (26 milyon euro) ve Guendouzi (25.1 milyon euro) yer aldı.