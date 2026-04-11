Serdal Adalı konuşuyor | CANLI

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, siyah-beyazlı kulübün Divan Kurulu Toplantısı'nda gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulunuyor. Haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

"BEŞİKTAŞ'IN GELECEĞİNİ KURTARMAK İÇİN..."

"Geldiğimiz günden beri 72 milyon euro bonservis geliri elde ettik. Bunu yaparken takımın yaş ortalamasını 26'ya düşürdük ve kulübümüze büyük maliyet getiren oyuncularla yollarımızı ayırdık. Günü kurtarmak için değil Beşiktaş'ın geleceğini kurtarmak için hareket ettik. Sezon sonunda yapacağımız transferler, takıma direkt katkı sağlayacak önemli oyuncular olacak."

"O IŞIĞI GÖREBİLİYORUZ"

"Göreve geldiğimizde camiamızdan doğru bir futbol yapılanması için bize 1,5 sene zaman verilmesini istemiştik. Sahada istediğimiz Beşiktaş'ı göreceğimizi, geçtiğimiz sezonlardaki o umutsuzluğu, o teslimiyeti görmeyeceğimizi defalarca belirtmiştik. Henüz sportif başarıda istediğimiz yerde değiliz ama bugünkü takıma baktığımızda o ışığı görebiliyoruz. Transfer ettiğimiz her bir oyuncu hem hedeflerimize katkıda bulunacak hem de biz istersek büyük mali kazançlar sağlayabilecek seviyede.

"TÜRK FUTBOLUNUN HALİ ORTADA"

"Son 5 senede 4 kere federasyon başkanı değişti. Kurullarda yokuz. Federasyonun herhangi bir yerinde temsilcimiz yok. Adına eğitmen denilen tiyatrocular ve futbolu bilmeyen hakemler saha içini yönetiyor. Daha kötüsü sahaya talimat alarak çıkanlar var. Beşiktaş'ı yarışın dışında bırakmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Yayıncı kuruluşta programa çıkan hakemlerin hepsi geçmişte Beşiktaş ile sorunlu hakemler. Türk futbolunun hali ortada. Bunlara neden hiç müdahale etmediler? Sahanın içine adalet gelmedikçe kalıcı başarı beklemek hayal olur."

YAYINCI KURULUŞ TEPKİSİ

"Yayıncı kuruluş ne yazık ki büyük bir algı yürütme çabasında. Maçlarda lehimize pozisyonlar yayınlanırken, aleyhimize pozisyonlar gösterilmiyor. Zannetmesinler ki farkında değiliz."

"KASIT VAR"

"Ne zaman camia olarak birleşsek birileri araya giriyor. Bütün kırılma maçlarında aleyhimize büyük hatalar yapılıyor. Bunda bir kasıt var."

EUROLEAGUE AÇIKLAMASI

"EuroCup'ı kazanacağımıza ve önümüzdeki sezon ülkemizi EuroLeague'de en iyi şekilde temsil edeceğimize yürekten inanıyorum."

GÜNCEL BORÇ

Serdal Adalı, Divan Kurulu Toplantısı'nda Beşiktaş'ın borcunun 30 Kasım 2025 tarihi itibarıyla, 24 milyar 362 milyon 49 bin 178 TL olduğunu açıkladı.