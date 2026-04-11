CANLI İZLE | Sevilla-Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İspanya'da haftanın en çekişmeli maçlarından biri Sevilla'da oynanacak. Ev sahibi Sevilla, bu sezon tarihinin en zorlu süreçlerinden birini yaşıyor. 30 maçta sadece 8 galibiyet alabilen ve kalesinde 50 gol gören Endülüs ekibi, taraftarı önünde dev bir sürprize imza atarak alt sıralardan uzaklaşmak istiyor. Takımın gol yollarındaki en büyük umudu Akor Adams, Atletico savunmasını zorlamaya çalışacak. Konuk ekip Atletico Madrid ise hafta içi Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'yı 2-0 mağlup ederek müthiş bir moral depoladı. Diego Simeone'nin öğrencileri, ligde de hata yapmadan yoluna devam ederek Şampiyonlar Ligi biletini erkenden garantilemek niyetinde. İşte Sevilla-Atletico Madrid maçının detayları!

Sevilla-Atletico Madrid MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sevilla-Atletico Madrid maçı, 11 Nisan Cumartesi günü oynanacak. Ramon Sanchez Pizjuan'da oynanacak karşılaşmanın başlama vuruşu Türkiye saati ile 22.00'de yapılacak.

Sevilla-Atletico Madrid MAÇI HANGİ KANALDA?

Puan cetvelinde dengeleri değiştirebilecek nitelikteki kritik mücadele, S Sport, S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Sevilla-Atletico Madrid MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Sevilla: Vlachodimos; Sanchez, Castrin, Salas, Suazo; Gudelj, Agoume; Ejuke, Sow, Vargas; Adams

Atletico Madrid: Musso; Molina, Pubill, Lenglet, Ruggeri; Mendoza, Vargas; Almada, Baena, Lookman; Sorloth