Fenerbahçe'de Domenico Tedesco: Takımımla gurur duyuyorum!

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu play off turu rövanş maçında deplasmanda İngiliz ekibi Nottingham Forest ile karşı karşıya geldi. Kanarya bu mücadeleden 2-1'lik skorla galip ayrılmasına rağmen turu geçemedi. Mücadele sonrası sarı-lacivertlilerde Teknik Direktör Domenico Tedesco açıklamalarda bulundu.

İŞTE TEDESCO'NUN SÖZLERİ:

"Güzel maçtı. Fenerbahçe'yle, takımımla gurur duyuyorum. Kolay değildi. Yeni bir teknik direktörleri vardı ve bu onların performansını etkiledi. Ne yazık ki turu evimizdeki maçta kaybettik. Aslında 2-0'ı ilk yarıda bile bulabilirdik. Pek çok oyuncumuz bugün harika performans sergiledi. Ofansif anlamda da çok etkiliydik. Bugün gol atmak adına çok fırsatımız vardı. Bence bizim açımızdan güzel bir maçtı."

"TARIK ÜST DÜZEY OYNADI"

"Tarık çok üst düzey bir performans sergiledi. Onun için de kolay değil, tribünden ilk 11'e geçti. Bizim için kalitesi belliydi, sürpriz olmadı. Alaettin'in performansını da biliyoruz, bizimle antrenman yapıyor ve altyapı takımında oynuyor. Çok büyük bir potansiyel. İzlediğimiz başka oyuncular da var. Oğuz Aydın, birkaç haftadır yoktu ama 2 golde de belirleyiciydi. Takım onca probleme, sakatlığa rağmen hayatta kaldı, çıkış yolu bulup oynadı. Yeni bir sistemle oynadık. Arkada 3'lü 5'li oynamışız fark etmiyor. Bizim için önemli olan ofansif mantalite. Sadece hücum yapmak!"

"4 İSİM ANTALYA'YA GELECEK"

"Jayden Oosterwolde, Antalyaspor maçında hazır olacak. Bizimle beraber kafilede yer alacak. Mert Günok ve Fred de oraya gelecekler, Anthony Musaba da gelecek."