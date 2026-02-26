CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Domenico Tedesco: Takımımla gurur duyuyorum!

Fenerbahçe'de Domenico Tedesco: Takımımla gurur duyuyorum!

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu play off turu rövanş maçında deplasmanda İngiliz ekibi Nottingham Forest ile karşı karşıya geldi. Kanarya bu mücadeleden 2-1'lik skorla galip ayrılmasına rağmen turu geçemedi. Mücadele sonrası sarı-lacivertlilerde Teknik Direktör Domenico Tedesco açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2026 Cuma 01:31 Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2026 Cuma 01:48
Fenerbahçe'de Domenico Tedesco: Takımımla gurur duyuyorum!

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu play off turu rövanş maçında deplasmanda İngiliz ekibi Nottingham Forest ile karşı karşıya geldi. Kanarya bu mücadeleden 2-1'lik skorla galip ayrılmasına rağmen turu geçemedi. Mücadele sonrası sarı-lacivertlilerde Teknik Direktör Domenico Tedesco açıklamalarda bulundu.

İŞTE TEDESCO'NUN SÖZLERİ:

"Güzel maçtı. Fenerbahçe'yle, takımımla gurur duyuyorum. Kolay değildi. Yeni bir teknik direktörleri vardı ve bu onların performansını etkiledi. Ne yazık ki turu evimizdeki maçta kaybettik. Aslında 2-0'ı ilk yarıda bile bulabilirdik. Pek çok oyuncumuz bugün harika performans sergiledi. Ofansif anlamda da çok etkiliydik. Bugün gol atmak adına çok fırsatımız vardı. Bence bizim açımızdan güzel bir maçtı."

"TARIK ÜST DÜZEY OYNADI"

"Tarık çok üst düzey bir performans sergiledi. Onun için de kolay değil, tribünden ilk 11'e geçti. Bizim için kalitesi belliydi, sürpriz olmadı. Alaettin'in performansını da biliyoruz, bizimle antrenman yapıyor ve altyapı takımında oynuyor. Çok büyük bir potansiyel. İzlediğimiz başka oyuncular da var. Oğuz Aydın, birkaç haftadır yoktu ama 2 golde de belirleyiciydi. Takım onca probleme, sakatlığa rağmen hayatta kaldı, çıkış yolu bulup oynadı. Yeni bir sistemle oynadık. Arkada 3'lü 5'li oynamışız fark etmiyor. Bizim için önemli olan ofansif mantalite. Sadece hücum yapmak!"

"4 İSİM ANTALYA'YA GELECEK"

"Jayden Oosterwolde, Antalyaspor maçında hazır olacak. Bizimle beraber kafilede yer alacak. Mert Günok ve Fred de oraya gelecekler, Anthony Musaba da gelecek."

Ülke puanımız güncellendi!
F.Bahçe Avrupa'ya veda etti!
DİĞER
Usta oyuncu Parla Şenol yıllar sonra anlattı: O sette ukalaca davrandım rolüm devam ettirilmedi, pişmanım!
Başkan Erdoğan KYK’lı gençlerle iftarda buluştu: Türkiye her alanda büyük atılım içinde
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İşte N. Forest-F.Bahçe maçının golleri!
Fink: Her şey mümkün futbolda
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Tarık Çetin: 2-0'da tura inandık Tarık Çetin: 2-0'da tura inandık 01:37
Kerem: Pes etmeyeceğimizi gösterdik Kerem: Pes etmeyeceğimizi gösterdik 01:31
Tedesco: Takımımla gurur duyuyorum! Tedesco: Takımımla gurur duyuyorum! 01:31
Ülke puanımız güncellendi! Ülke puanımız güncellendi! 01:16
İşte N. Forest-F.Bahçe maçının golleri! İşte N. Forest-F.Bahçe maçının golleri! 00:22
F.Bahçe, Sidiki ile fırsattan yararlanamadı! F.Bahçe, Sidiki ile fırsattan yararlanamadı! 00:16
Daha Eski
Tedesco'dan flaş kadro açıklaması! Tedesco'dan flaş kadro açıklaması! 22:31
Nottingham Forest-Fenerbahçe maçı canlı yayın bilgileri Nottingham Forest-Fenerbahçe maçı canlı yayın bilgileri 20:55
Nottingham Forest-Fenerbahçe maçı detayları Nottingham Forest-Fenerbahçe maçı detayları 17:58
Kızılyıldız-Lille maç bilgileri! Kızılyıldız-Lille maç bilgileri! 11:34
VakıfBank ve F.Bahçe'nin rakipleri belli oldu VakıfBank ve F.Bahçe'nin rakipleri belli oldu 11:35
Bologna-Brann maçı tüm detayları! Bologna-Brann maçı tüm detayları! 11:50