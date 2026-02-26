CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Tarık Çetin: 2-0'da tura inandık

Tarık Çetin: 2-0'da tura inandık

Fenerbahçe'de Tarık Çetin, Nottingham Forest maçının ardından çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. İşte o açıklamalar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2026 Cuma 01:37
Tarık Çetin: 2-0'da tura inandık

Fenerbahçe'de Nottingham Forest'a karşı deplasmanda oynanan rövanş maçına kurtarışları ile damga vuran Tarık Çetin, mücadelenin ardından dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. İşte o ifadeler...

"2-0'DA TURA İNANDIK"

"Buraya gelirken çok sakat oyuncumuz vardı. Maça çıkarken keyif almak için sahaya çıktık. Bu kadar eksik olmamıza rağmen özveriyle mücadele ettik. 2-0'dan sonra tura inandık açıkçası. Tüm takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Taraftarımıza bir parantez açmak istiyorum. Bizi son dakikaya kadar çok iyi desteklediler, hiç susmadılar. Öncelikle her an kaleci mevkisinde, uzun süre şans bulamayınca ve tekrar şans bulunca ilk başta zorlanıyorsunuz ama antrenmanlarda ekstra çalışarak, ekstra antrenmanlar yaparak açığımı kapatmaya çalıştım. Eksiklerim üzerine çok çalışıyorum. Umarım daha iyi yardımcı olurum takımıma."

