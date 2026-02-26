Kerem Aktürkoğlu: Pes etmeyeceğimizi gösterdik

Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu, deplasmanda Nottingham Forest'a karşı oynadıkları rövanş maçının ardından açıklamalarda bulundu. İşte yıldız futbolcunun maç sonu değerlendirmeleri...

"TARAFTARIMIZI ÜZDÜK"

"İlk maç 3-0 bitmişti, hiçbir şekilde pes etmeyeceğiz dedik. Hafta sonu acı verici bir şekilde taraftarımızı üzdük. Fenerbahçe'nin pes etmeyeceğini göstermek istedik. Takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Kazandık. Başımız dik şekilde Avrupa Ligi'ne veda ettik. Yapacak bir şey yok. Taraftarlarımızı biraz olsun sevindirdiysek ne mutlu bize."

"BAHANE DEĞİL"

"Herkes için yoğun bir fikstür var. Bahane değil. Önümüzde böyle bir fikstür var. Bu fikstürden güzel skorlarla ayrılacağımızı düşünüyorum. Ligin sonunda da şampiyon olan taraf biz olacağız."