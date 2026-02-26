CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Nottingham Forest-Fenerbahçe maçında tam 3 gol! İzlemek için tıklayın

Nottingham Forest-Fenerbahçe maçında tam 3 gol! İzlemek için tıklayın

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu 2. maçında deplasmanda Nottingham Forest ile karşı karşıya geldi. Kanarya ilk maçtan aldığı 3-0'lık mağlubiyetin ardından rövanş maçında deplasmanda rakibini 2-1'lik skorla mağlup etti. Bu skor sarı-lacivertlilere yetmedi ve Fenerbahçe Avrupa'ya veda etti. İşte Nottingham Forest-Fenerbahçe maçının golleri...

Giriş Tarihi: 27 Şubat 2026 Cuma 00:22 Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2026 Cuma 00:59
Nottingham Forest-Fenerbahçe maçında tam 3 gol! İzlemek için tıklayın

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu 2. maçında deplasmanda Nottingham Forest ile karşı karşıya geldi. Kanarya ilk maçtan aldığı 3-0'lık mağlubiyetin ardından rövanş maçında deplasmanda rakibini 2-1'lik skorla mağlup etti. Bu skor sarı-lacivertlilere yetmedi ve Fenerbahçe Avrupa'ya veda etti.

Kanarya mücadelede ilk yarıda 22. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun kaydettiği gol ile 1-0 öne geçti.

İkinci yarıda dakikalar 48'i gösterirken sarı-lacivertlilerde Kerem Aktürkoğlu bir kez daha sahneye çıktı. Yıldız isim penaltıdan kaydettiği gol ile Fenerbahçe'yi mücadelede 2-0 öne geçirdi.

Dakikalar 68'i gösterirken ev sahibi Nottingham Forest adına Hudson-Odoi sahneye çıktı. Futbolcu kaydettiği gol ile skoru 2-1'e getirdi.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ:

Tedesco: Takımımla gurur duyuyorum!
F.Bahçe Avrupa'ya veda etti!
Esra Dermancıoğlu sevgilisiyle Nişantaşı turunda! Motosiklet üzerinde neşeli halleri dikkat çekti
Başkan Erdoğan KYK’lı gençlerle iftarda buluştu: Türkiye her alanda büyük atılım içinde
Victor Osimhen için bomba iddia! Rekor teklif...
Fink: Her şey mümkün futbolda
