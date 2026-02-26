Beşiktaş'ta Kocaelispor maçının hazırlıkları devam etti

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 28 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Kocaelispor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idman, 1 saat 15 dakika sürdü. Isınma koşularıyla başlayan antrenman, şut çalışmasının ardından taktiksel çift kale maçla sona erdi.
