Beşiktaş'ta Kocaelispor maçının hazırlıkları devam etti

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 28 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Kocaelispor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 26 Şubat 2026 Perşembe 17:38
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 28 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Kocaelispor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idman, 1 saat 15 dakika sürdü. Isınma koşularıyla başlayan antrenman, şut çalışmasının ardından taktiksel çift kale maçla sona erdi.

