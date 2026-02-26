CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Gerçek ortaya çıktı! İşte Osimhen'in gole sevinmeme sebebi

Gerçek ortaya çıktı! İşte Osimhen'in gole sevinmeme sebebi

Son dakika Galatasaray haberleri: Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında Juventus'a 3-2 yenilmesine rağmen ilk maçı 5-2 kazandığı için tur atlayan Galatasaray'da Victor Osimhen, attığı golün ardından sevinmemişti. Nijeryalı yıldız, maç sonrası verdiği demeçte golden sonra neden sevinmediğini açıkladı. İşte o sözler... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2026 Perşembe 11:01
Gerçek ortaya çıktı! İşte Osimhen'in gole sevinmeme sebebi

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off etabının rövanş maçında Juventus'a uzatmalarda 3-2 yenilen Galatasaray, ilk karşılaşmayı 5-2 kazandığı için tur atladı.

Gerçek ortaya çıktı! İşte Osimhen'in gole sevinmeme sebebi

Allianz Stadı'nda oynanan müsabaka, ev sahibi ekibin etkili oyunuyla başladı. Kenar ortalarıyla tehlikeli pozisyonlar yakalayan Juventus, 37. dakikada Manuel Locatelli'nin penaltıdan kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Devrenin devamında başka gol olmadı ve Juventus, soyunma odasına 1-0 üstün girdi.

Gerçek ortaya çıktı! İşte Osimhen'in gole sevinmeme sebebi

İkinci yarıda etkili oyununu devam ettiren Juventus, devrenin başlarında 10 kişi kalmasına rağmen oluşturduğu tehlikeli ataklarla goller buldu. Federico Gatti ile 70. dakikada ağları havalandıran ev sahibi ekip, 82. dakikada da Weston McKennie ile durumu 3-0'a getirdi ve karşılaşma uzatmalara gitti.

Gerçek ortaya çıktı! İşte Osimhen'in gole sevinmeme sebebi

Uzatmalarda Victor Osimhen'in 105+1. dakikada attığı golle skor, 3-1'e geldi. 119. dakikada da Barış Alper Yılmaz ile golü bulan sarı-kırmızılılar, karşılaşmadan 3-2 mağlup ayrılsa da skor avantajıyla son 16 turuna yükseldi.

Gerçek ortaya çıktı! İşte Osimhen'in gole sevinmeme sebebi

OSIMHEN GALATASARAY TARİHİNE GEÇTİ

Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, kulüp tarihinin Avrupa kupalarında en fazla gol atan yabancı oyuncusu oldu.

Gerçek ortaya çıktı! İşte Osimhen'in gole sevinmeme sebebi

Osimhen, Juventus ağlarına gönderdiği topla sarı-kırmızılı formayla 13. golüne ulaştı.

Gerçek ortaya çıktı! İşte Osimhen'in gole sevinmeme sebebi

Nijeryalı santrforu bu alanda 12'şer golle Milan Baros ile Shabani Nonda ve 11 golle Mario Jardel takip ediyor.

Gerçek ortaya çıktı! İşte Osimhen'in gole sevinmeme sebebi

Nijeryalı golcü, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki 7. golünü kaydetti.

Gerçek ortaya çıktı! İşte Osimhen'in gole sevinmeme sebebi

Victor Osimhen, uzatma dakikalarında attığı golden sonra sevinmediği için dikkat çekmişti.

Gerçek ortaya çıktı! İşte Osimhen'in gole sevinmeme sebebi

Yıldız futbolcu, mücadele sonrası verdiği demeçte golden sonra neden sevinmediğini açıkladı.

Gerçek ortaya çıktı! İşte Osimhen'in gole sevinmeme sebebi

"SEVİNMEME GEREK YOKTU"

Osimhen konuyla ilgili TRT Spor'a yaptığı açıklamada, "Golden sonra sevinç yaşamadım. Gerek yoktu. Sebebini açıklayayım: Birincisi, sevdiğim ve kariyerimde önemli bir rol oynayan Spalletti'ye saygı duyuyorum. İkincisi ise 10 kişi rakibimize karşı kötü oynadık. Ben duygularımı gizleyen bir oyuncu değilim. Juventus taraftarları takımlarını alkışladı çünkü daha iyi oynadılar. Ancak bir üst tura yükseldiğimiz için elbette çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

