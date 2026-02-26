Gerçek ortaya çıktı! İşte Osimhen'in gole sevinmeme sebebi
Son dakika Galatasaray haberleri: Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında Juventus'a 3-2 yenilmesine rağmen ilk maçı 5-2 kazandığı için tur atlayan Galatasaray'da Victor Osimhen, attığı golün ardından sevinmemişti. Nijeryalı yıldız, maç sonrası verdiği demeçte golden sonra neden sevinmediğini açıkladı. İşte o sözler... (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2026 Perşembe 11:01
Uzatmalarda Victor Osimhen'in 105+1. dakikada attığı golle skor, 3-1'e geldi. 119. dakikada da Barış Alper Yılmaz ile golü bulan sarı-kırmızılılar, karşılaşmadan 3-2 mağlup ayrılsa da skor avantajıyla son 16 turuna yükseldi.
OSIMHEN GALATASARAY TARİHİNE GEÇTİ
Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, kulüp tarihinin Avrupa kupalarında en fazla gol atan yabancı oyuncusu oldu.
Osimhen, Juventus ağlarına gönderdiği topla sarı-kırmızılı formayla 13. golüne ulaştı.
Nijeryalı santrforu bu alanda 12'şer golle Milan Baros ile Shabani Nonda ve 11 golle Mario Jardel takip ediyor.
Nijeryalı golcü, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki 7. golünü kaydetti.
Victor Osimhen, uzatma dakikalarında attığı golden sonra sevinmediği için dikkat çekmişti.
Yıldız futbolcu, mücadele sonrası verdiği demeçte golden sonra neden sevinmediğini açıkladı.
"SEVİNMEME GEREK YOKTU"
Osimhen konuyla ilgili TRT Spor'a yaptığı açıklamada, "Golden sonra sevinç yaşamadım. Gerek yoktu. Sebebini açıklayayım: Birincisi, sevdiğim ve kariyerimde önemli bir rol oynayan Spalletti'ye saygı duyuyorum. İkincisi ise 10 kişi rakibimize karşı kötü oynadık. Ben duygularımı gizleyen bir oyuncu değilim. Juventus taraftarları takımlarını alkışladı çünkü daha iyi oynadılar. Ancak bir üst tura yükseldiğimiz için elbette çok mutluyum." ifadelerini kullandı.
