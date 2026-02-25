Nefes kesen maç dış basında gündem oldu! İşte Juventus - Galatasay maç sonrası atılan manşetler

CANLI SKOR ANA SAYFA
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu play-off rövanş maçında Juventus'a deplasmanda 3-2 mağlup olsa da üst tura adını yazdırdı. Bir kırmızı kartın çıktığı, bir penaltı kararının verildiği ve uzatmalara giden nefes kesen mücadele dış basında da gündem oldu. İşte yabancı basında atılan o manşetler...

Giriş Tarihi: 26 Şubat 2026 Perşembe 03:55 Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2026 Perşembe 04:05
Tuttosport | Destansı Juventus yetmedi: 90 dakika boyunca hakemden, VAR'dan ve Galatasaray'dan daha iyiydiler ama son sözü Osimhen söyledi.

Bild | Galatasaray, Juventus'un mucizesini yerle bir etti!

La Gazzetta dello Sport | Juventus, Galatasaray karşısında geri dönüş yapıp umutlandı, ancak uzatmalarda çöktü: Luciano Spalletti, UEFA Şampiyonlar Ligi'nden elendi.

L'Equipe | Juventus için pişmanlık: Uzun süre on kişi kalan takım, üç gol farkını kapatsa da Galatasaray tarafından uzatmalarda elendi.

Football Italia | Destansı mücadele geri dönüşe yetmedi.

Corriere dello Sport | Masum suçlu Kelly başroldeydi, Kenan Yıldız elinden geleni yaptı.

AS | Juventus geri döndü, ikinci yarının neredeyse tamamını 10 kişi oynadı ama uzatmalarda Osimhen ve Barış Alper'in golleri siyah beyazlıları Şampiyonlar Ligi'nden eledi.

BBC Sport | Osimhen ve Barış uzatmalarda gol attı, Galatasaray, 10 kişilik Juventus'un büyüleyici geri dönüşüne engel oldu ve Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya yükseldi.

Goal | Tam bir rezalet! – Juventus'un Galatasaray ile oynadığı UEFA Şampiyonlar Ligi maçında Lloyd Kelly'nin gördüğü "suç niteliğindeki" kırmızı kart taraftarları şoke etti.

France24 | Galatasaray, Juve kabusunda hayatta kaldı ve Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya yükseldi.

Marca | Osimhen, Juventus'un hayallerini yerle bir etti.

Irish Independent | Juventus'un muazzam geri dönüşüne dur diyen Galatasaray uzatmalarda son 16 turuna yükseldi.

All Nigeria Soccer | Tarih yazıcı: Osimhen, Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'a attığı golle Galatasaray tarihine geçti ve kulüp rekorunu kırdı.

Yahoo Sports | Juventus kaptanı, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray karşısındaki geri dönüşleri yarım kalınca ağlayacak gibi oldu.

DAZN | 5-2'den geri dönen ve maçı uzatmalara götüren Juventus'un şansı Osimhen ve Barış Alper'in golleriyle tükendi.

vi.nl | On kişi kalan Juventus'un olağanüstü geri dönüşü sonuç vermedi; Noa Lang ve Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde tur atladı.

The Cable | Osimhen'in golü Galatasaray'ı Şampiyonlar Ligi'nde 12 yıl sonra ikinci tura çıkardı.

G.Saray, Juve'yi eledi kasasını doldurdu!
G.Saray'ın Son 16 Turu'nda rakibi kim?
G.Saray'da flaş ayrılık iddiası! Transferde domino etkisi
Buruk: Aslında maç zor değildi
