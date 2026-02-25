CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Victor Osimhen: Hayal kırıklığına uğrattı

Juventus maçının ardından açıklamalarda bulunan Victor Osimhen, "Bu maç baştan itibaren hayal kırıklığına uğrattı. Juventus'u tebrik ederiz, bizi çok zorladılar. 10 kişi bile çok zorladılar ve 2 gol attılar. Golümden ve yaptıklarımdan mutluyum. Çalışmamız gereken çok şey olduğunun farkındayız." dedi. İşte o ifadeler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2026 Perşembe 02:09 Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2026 Perşembe 02:32
Victor Osimhen: Hayal kırıklığına uğrattı

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu play-off eşleşmesi rövanş maçında Juventus'a konuk oldu. Uzatmalara giden zorlu mücadelede Serie A devinin umutlarını 105+1'de kaydettiği gol ile yıkan Victor Osimhen, "Maçın Oyuncusu" seçildi. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Nijeryalı yıldız, "Bu maç baştan itibaren hayal kırıklığına uğrattı. Juventus'u tebrik ederiz, bizi çok zorladılar. 10 kişi bile çok zorladılar ve 2 gol attılar. Golümden ve yaptıklarımdan mutluyum. Çalışmamız gereken çok şey olduğunun farkındayız. Juventus'u kazanmayı hak etti ama biz de turu hak ettik." dedi.

Ayrıca Torino'da kendilerini yalnız bırakmayan sarı-kırmızılı taraftarlara teşekkür eden yıldız santrfor, "En zor anda bile taraftar yanımızdaydı. Galatasaray taraftarı bu mutluluğu sonuna kadar hak ediyor. Gerideyken bile bize destek olmayı bırakmadılar. Onlar sayesinde turu atladık diyebiliriz. Onların desteğine çok ihtiyacımız var ve her adımda yanımızda olacaklarına eminiz." ifadelerini kullandı.

Buruk: Aslında maç zor değildi
G.Saray uzatmalarda turladı!
