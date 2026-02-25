CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Trabzonspor'da Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları sürüyor

Trabzonspor'da Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları sürüyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Papara Park’ta oynayacağı Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2026 Çarşamba 18:29
Trabzonspor'da Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları sürüyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Papara Park'ta oynayacağı Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını 25 Şubat Çarşamba günü saat 15.00'te yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma çalışması gerçekleştirildi. Dar alanda oyun ile devam eden antrenman, taktiksel çalışma ile sona erdi.

Bordo-mavililer, hazırlıklarını 26 Şubat Perşembe günü saat 15.00'te yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

F.Bahçe'nin İngiltere kafilesi açıklandı! 7 isim...
G.Saraylı yıldızın babasından transfer itirafı! Liverpool...
DİĞER
TRT 1 YAYIN AKIŞI VE FREKANS BİLGİLERİ | 25 Şubat Çarşamba Galatasaray - Juventus maçı saat kaçta?
CHP "Köşebaşı"larda çıkış arıyor! İsim isim sır toplantıya katılan vekiller | Yeni durak İstanbul il binası mı? | Oğuz Kaan Salıcı krizi
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray'da flaş ayrılık iddiası! Transferde domino etkisi
G.Saray'dan flaş Hakan Çalhanoğlu açıklaması! Transfer...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Juventus-Galatasaray maçı detayları Juventus-Galatasaray maçı detayları 18:06
Halkbank liderliğe yükseldi! Halkbank liderliğe yükseldi! 17:48
Beşiktaş'ta Kocaelispor mesaisi sürdü Beşiktaş'ta Kocaelispor mesaisi sürdü 17:36
Beşiktaş'tan TFF'ye başvuru! Göztepe maçı... Beşiktaş'tan TFF'ye başvuru! Göztepe maçı... 17:29
Beşiktaş U19 derbisinde F.Bahçe'yi farklı devirdi! Beşiktaş U19 derbisinde F.Bahçe'yi farklı devirdi! 16:30
Transferde dev kapışma! Beşiktaş ve G.Saray... Transferde dev kapışma! Beşiktaş ve G.Saray... 15:56
Daha Eski
G.Saraylı yıldızın babasından transfer itirafı! Liverpool... G.Saraylı yıldızın babasından transfer itirafı! Liverpool... 15:30
Juventus'un maç kadrosu açıklandı! Kenan ve Bremer... Juventus'un maç kadrosu açıklandı! Kenan ve Bremer... 15:25
İşte F.Bahçe'de yaşanan sakatlıkların sebebi! İşte F.Bahçe'de yaşanan sakatlıkların sebebi! 11:36
Dursun Özbek PFDK'ya sevk edildi! Dursun Özbek PFDK'ya sevk edildi! 11:48
Tedesco'dan N. Forest maçı sözleri! "İngiltere'de mucize..." Tedesco'dan N. Forest maçı sözleri! "İngiltere'de mucize..." 11:54
Augusto kariyerinin zirvesinde! Augusto kariyerinin zirvesinde! 11:59