Trabzonspor'da Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları sürüyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Papara Park'ta oynayacağı Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını 25 Şubat Çarşamba günü saat 15.00'te yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma çalışması gerçekleştirildi. Dar alanda oyun ile devam eden antrenman, taktiksel çalışma ile sona erdi.

Bordo-mavililer, hazırlıklarını 26 Şubat Perşembe günü saat 15.00'te yapacağı antrenmanla tamamlayacak.