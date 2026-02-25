Fenerbahçe'nin Nottingham Forest maçı kadrosu açıklandı! 7 futbolcu...

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Son dakika Fenerbahçe haberleri: UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında Nottingham Forest ile karşılaşacak Fenerbahçe'nin kamp kafilesi açıklandı. Sarı-lacivertlilerde 7 futbolcu kadroya alınmadı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Giriş Tarihi: 25 Şubat 2026 Çarşamba 15:08 Güncelleme Tarihi: 25 Şubat 2026 Çarşamba 15:18
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, son 16 play-off turu rövanşında Nottingham Forest deplasmanına konuk olacak. Sarı-lacivertliler, perşembe günü oynanacak mücadele öncesi kamp kafilesini açıkladı.

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Ederson, Anderson Talisca, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Edson Alvarez ve Çağlar Söyüncü ile cezalı Fred kadroda yer almadı. UEFA listesinde yer almayan Mert Günok ve Anthony Musaba da İngiltere'ye götürülmedi.

Fenerbahçe'nin Nottingham Forest kafilesinde şu isimler bulunuyor:

Tarık Çetin, Engin Can Biterge, Hulusi Efe Ceylan, Nelson Semedo, Mert Müldür, Levent Mercan, Archie Brown, Yiğit Efe Demir, Kamil Efe Üregen, İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi, N'Golo Kante, Marco Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Alaettin Ekici, Oğuz Aydın, Dorgeles Nene, Sidiki Cherif

