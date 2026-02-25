CANLI SKOR ANA SAYFA
Sakaryaspor'da Caner Erkin'in sözleşmesi feshedildi

Sakaryaspor'da Caner Erkin'in sözleşmesi feshedildi

Son dakika spor haberi: Sakaryaspor, tecrübeli futbolcu Caner Erkin'in sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2026 Çarşamba 15:01
Sakaryaspor'da Caner Erkin'in sözleşmesi feshedildi

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, sezon başında kadrosuna kattığı Caner Erkin ile yollarını ayırdı. Sakarya ekibi, deneyimli futbolcunun sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu.

Sakaryaspor'dan yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Caner Erkin ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Caner Erkin, bu sezon Sakaryaspor formasıyla çıktığı 12 maçta 4 kez kırmızı kart gördü.

