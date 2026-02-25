Sakaryaspor'da Caner Erkin'in sözleşmesi feshedildi

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, sezon başında kadrosuna kattığı Caner Erkin ile yollarını ayırdı. Sakarya ekibi, deneyimli futbolcunun sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu.

Sakaryaspor'dan yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Caner Erkin ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Caner Erkin, bu sezon Sakaryaspor formasıyla çıktığı 12 maçta 4 kez kırmızı kart gördü.