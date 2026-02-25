CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'dan flaş Hakan Çalhanoğlu açıklaması! Transfer...

Galatasaray'dan flaş Hakan Çalhanoğlu açıklaması! Transfer...

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, İtalyan basınına gündem yaratacak açıklamalarda bulundu. Kavukcu, Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu transferiyle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte o sözler... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2026 Çarşamba 14:55
Galatasaray'dan flaş Hakan Çalhanoğlu açıklaması! Transfer...

Hareketli bir ara transfer dönemi geçiren Galatasaray'ın gündemine aldığı isimlerden birisi de Hakan Çalhanoğlu olmuştu.

Galatasaray'dan flaş Hakan Çalhanoğlu açıklaması! Transfer...

Sarı-kırmızılılar, sezon başında da kadrosuna katmak istediği milli yıldız için ocak ayında bir kez daha nabız yoklamış ancak Inter, oyuncusunu takımda tutmuştu.

Galatasaray'dan flaş Hakan Çalhanoğlu açıklaması! Transfer...

Galatasaray Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, Hakan Çalhanoğlu transferine ilişkin ses getirecek açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'dan flaş Hakan Çalhanoğlu açıklaması! Transfer...

La Gazzetta dello Sport'a konuşan Kavukcu'nun açıklamaları şu şekilde:

Galatasaray'dan flaş Hakan Çalhanoğlu açıklaması! Transfer...

Galatasaray, Torino'ya üç gollük bir avantajla geliyor. Bunu hiç tahmin edebilir miydiniz?

Gücümüzün farkındayım, ancak Juve yine de Juve'dir ve Allianz Stadyumu'nda bu sonucu korumak zor olacak. Kulübün prestiji ve tarihinin ötesinde, Spalletti harika bir teknik direktör ve kadrosunda gerçek şampiyonlar var. 5 gol attıysak, bu inanılmaz bir atmosfer yaratan taraftarlarımız ve sahaya çıkanlar sayesinde oldu. En iyi oyunculardan oluşan bir takım kuruyoruz; dünyanın en iyisi olmak istiyoruz.

Galatasaray'dan flaş Hakan Çalhanoğlu açıklaması! Transfer...

İddialı bir hedef…

"Birkaç yıl sürecek ama proje iyi bir şekilde ilerliyor. Taraftarlarımız dünyanın her yerinde ve İstanbul'da insanlar hızla uyum sağlıyor. Planımızı oyunculara sunduğumuzda, bizim için oynamayı reddetmeleri zor oluyor."

Galatasaray'dan flaş Hakan Çalhanoğlu açıklaması! Transfer...

Ayrıca para sıkıntısı da yok gibi görünüyor: Osimhen'in maliyeti 75 milyon

"Onu aldığımızda birçok kişi bunun çılgın bir yatırım olduğunu söyledi. Bence Victor herkesi yanılttı, çünkü değeri ikiye katlandı. Dünyanın en iyi santraforlarından biri olduğunu biliyoruz ve birlikte büyük başarılara imza atmak istiyoruz."

Galatasaray'dan flaş Hakan Çalhanoğlu açıklaması! Transfer...

Victor gibi Icardi, Torreira, Singo ve Lang'ın da Serie A tecrübesi var. İtalya Ligi'ne göz dikmiş durumda mısınız?

"Oyuncularınız Galatasaray'ın oyun tarzına mükemmel uyuyor. Teknik direktörümüz Okan Buruk, 3 yıl Inter'de oynadı, her Serie A maçını izliyor ve çok... İtalyanvari fikirleri var. Bu yüzden sık sık Milano'ya geliyoruz."

Galatasaray'dan flaş Hakan Çalhanoğlu açıklaması! Transfer...

Son sefer Ocak ayındaydı

"Evet, Hakan için bir girişim daha yaptık. Inter ile görüştük ancak Hakan'ın kış transfer döneminde ayrılmayacağı söylendi."

Galatasaray'dan flaş Hakan Çalhanoğlu açıklaması! Transfer...

Ancak geçen yaz görüşmeler oldukça uzun sürdü...

"İlgimizi hiçbir zaman gizlemedik. Hakan, Türk milli takımının bir simgesi ve Galatasaray taraftarı. Ne zaman olacağını bilmiyorum ama eminim bir gün onu bizim formamızda oynarken göreceğiz."

Galatasaray'dan flaş Hakan Çalhanoğlu açıklaması! Transfer...

Osimhen'den Çalhanoğlu'na: De Laurentiis ile mi yoksa Marotta ile mi pazarlık yapmak daha zor?

Inter ile henüz hiçbir anlaşmayı sonuçlandırmamış olsak da iyi bir ilişkimiz var. Napoli'ye gelince, Osimhen'in transferi karmaşıktı ancak bu kadar yüksek rakamlardan bahsedildiğinde bu normal. De Laurentiis fiyatı belirlemişti ve biz ona yaklaştığımızda, tüm bu parayı ödeyebileceğimizden emin olmak istedi. Bunu başarmış olmak büyük bir gurur kaynağı çünkü kulübümüzün gücünü herkese gösterdik.

Galatasaray'dan flaş Hakan Çalhanoğlu açıklaması! Transfer...

Napoli size o kadar çok güvendi ki, Ocak ayında Noa Lang'i bile size kiraladı

"Bu büyük bir hamleydi. Prestijli kulüpler onu takip ediyordu, ama o bizi seçti. Bu yaz onu satın alma fırsatımız var. Etkisi inanılmaz oldu ve taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz. İstanbul'a yerleşmek zor değil; kulübümüz gerçekten bir aile gibi. Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında Juventus'a karşı iki gol attı ve çocuklar şimdiden ona bayılıyor..."

Galatasaray'dan flaş Hakan Çalhanoğlu açıklaması! Transfer...

Geçen yaz ise Zaniolo tam tersini yaptı. İstanbul'dan ayrılıp kiralık olarak İtalya'ya döndü

Onu kadroda tutmak isterdik, ancak Nicolo bize Dünya Kupası'na gitmeyi hayal ettiğini söyledi. Serie A'da oynayarak milli takıma dönme şansı daha yüksek olurdu. Biz de kabul ettik ancak ona olan saygımız değişmedi. Sezon sonunda nasıl devam edeceğimize birlikte karar vereceğiz.

Galatasaray'dan flaş Hakan Çalhanoğlu açıklaması! Transfer...

İyi niyetlerle bitirelim. 5 yıl sonra Galatasaray hangi kulüp olmak ister?

"Kimseye değil. Biz Galatasaray'ız, ilhamımızı kendimizden alıyoruz."

