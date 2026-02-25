Galatasaraylı yıldızın babasından flaş açıklama! "Liverpool temas kurdu"
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray forması giyen yıldız futbolcunun babası, İngiliz devi Liverpool'un transfer için kendileriyle temasa geçtiğini açıkladı. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2026 Çarşamba 15:30
"Parti yapmaya, gösteriş yapmaya veya ünlü olmaya hiç ilgi duymadı. Her zaman ayakları yere basan, net düşünen biriydi."
"Galatasaray birkaç gün önce Juventus ile Şampiyonlar Ligi maçı oynadı ve ben de İstanbul'a gittim. İstanbul'da 3 unutulmaz gün geçirdik."
"Orada futbolun etrafındaki atmosfer inanılmaz! Taraftarlar, Roland da dahil olmak üzere takıma, oyunculara gerçekten deli gibi bağlılar."
"JUVENTUS MAÇINDA GÖRDÜM"
"Bir baba olarak bunu yaşamak iç açıcı bir duygu. Ama oğlum da sevilmek için elinden gelenin en iyisini yapıyor. Hangi pozisyonda oynarsa oynasın, iyi performans sergiliyor. Bu seviyede başka seçenek yok."
"Profesyonel bir futbolcu olarak, teknik direktörün dediğini yapmak zorunda. Roli'nin özel forvet nitelikleri olsa da, sağ bek olarak da elinden gelenin en iyisini vermek zorunda. Bunu Juventus'a karşı oynadığımız maçta gördüm."
"G.SARAY'DAN SONRA ANCAK DÜNYANIN EN İYİ TAKIMLARINDAN BİRİNE İMZA ATABİLİR"
"Roland burada kendini iyi hissediyor, kulübü seviyor, ne pahasına olursa olsun ayrılmak istemiyor, ama bence kariyerinde hala büyük bir adım daha var."
"Buradan sonra ancak dünyanın en iyi takımlarından birine imza atabilir. Liverpool böyle bir varış noktası olabilir ve itiraf etmeliyim ki, bu kulüp değişikliği daha şimdiden kış aylarında gerçekleşseydi bile şaşırmazdım."
"Bir menajerlik ofisi aracılığıyla temas kurulduğunu biliyorum. Hiçbir şey söylemek istemiyorum ama oğlumun yaz aylarında, Galatasaray için de faydalı bir teklif gelirse ülke ve seviye değiştirmek için gerçekten iyi bir şansı olacak."
"Liverpool'un ilk 11'de 3 Macar oyuncuyla Anfield Road çimlerine çıkması sıradan bir an olmazdı."
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.