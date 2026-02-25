Beşiktaş ve Galatasaray eski Fenerbahçeli yıldızın peşine düştü!
Trendyol Süper Lig'in devlerinden Beşiktaş ile Galatasaray hakkında dikkat çekici bir transfer iddiası gündeme geldi. Her iki ekibin de yaz transfer döneminde Fenerbahçe'nin eski yıldız futbolcusunu listesine aldığı öne sürüldü. Söz konusu sürpriz gelişme ise Alman basınında yer alan haberle ortaya çıktı. İşte detaylar...
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2026 Çarşamba 15:56
İstanbul devlerinin bu yaz Güney Koreli stoperi kadrolarına katmayı umdukları belirtildi.
29 yaşındaki savunmacının Fenerbahçe kariyerinde önemli izler bıraktığı ve Türkiye'de dikkatleri üzerine çekmeyi başardığı aktarıldı.
Bunun yanı sıra Galatasaray'ın, Kim Min-Jae transferi için Victor Osimhen ve Sacha Boey (eski takım arkadaşları) ile görüştüğü öğrenildi. Sarı kırmızılıların bu iki futbolcudan transfer için destek alacağı yazıldı.
Beşiktaş'ın ise Hyeon-gyu Oh'un transferinin ardından Koreli oyunculara ilgisinde artış olduğu kaydedildi.
Bu doğrultuda siyah beyazlıların, hem Kim Min-Jae hem de Midtjylland forması giyen Han-beom Lee'yi listesinde bulundurduğu ancak Kim Min-Jae'nin daha üst sıralarda değerlendirilen bir futbolcu olduğu vurgulandı.
Öte yandan Chelsea ile Milan'ın da Kim Min-Jae ile ilgilendiği ancak başarılı defansın şu anda Bayern Münih'te kendisini rahat hissettiği ve 2028'e kadar sözleşmesinin bulunduğu bildirildi. Bayern Münih Teknik Direktörü Vincent Kompany'nin de Kim Min-Jae'nin niteliklerini takdir ettiği ifade edildi. Tüm bunlara rağmen yaz transfer döneminin Kim Min-Jae için hareketli geçeceği haberde yer aldı.
