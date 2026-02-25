CANLI SKOR ANA SAYFA
Beşiktaş ve Galatasaray eski Fenerbahçeli yıldızın peşine düştü!

Beşiktaş ve Galatasaray eski Fenerbahçeli yıldızın peşine düştü!

Trendyol Süper Lig'in devlerinden Beşiktaş ile Galatasaray hakkında dikkat çekici bir transfer iddiası gündeme geldi. Her iki ekibin de yaz transfer döneminde Fenerbahçe'nin eski yıldız futbolcusunu listesine aldığı öne sürüldü. Söz konusu sürpriz gelişme ise Alman basınında yer alan haberle ortaya çıktı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2026 Çarşamba 15:56
Beşiktaş ve Galatasaray eski Fenerbahçeli yıldızın peşine düştü!

Trendyol Süper Lig'in iki dev takımı Beşiktaş ve Galatasaray ile ilgili sürpriz bir transfer iddiası geldi.

Beşiktaş ve Galatasaray eski Fenerbahçeli yıldızın peşine düştü!

Alman basınında yer alan habere göre; iki kulüp, Fenerbahçe'nin eski yıldızı için devreye girdi. İşte ayrıntılar...

Beşiktaş ve Galatasaray eski Fenerbahçeli yıldızın peşine düştü!

BEŞİKTAŞ VE G.SARAY'DAN DEV KAPIŞMA!

TZ.de'nin duyurduğu gelişmede, hem Beşiktaş hem de Galatasaray Kim Min-Jae transferi için yarış halinde.

Beşiktaş ve Galatasaray eski Fenerbahçeli yıldızın peşine düştü!

İstanbul devlerinin bu yaz Güney Koreli stoperi kadrolarına katmayı umdukları belirtildi.

Beşiktaş ve Galatasaray eski Fenerbahçeli yıldızın peşine düştü!

29 yaşındaki savunmacının Fenerbahçe kariyerinde önemli izler bıraktığı ve Türkiye'de dikkatleri üzerine çekmeyi başardığı aktarıldı.

Beşiktaş ve Galatasaray eski Fenerbahçeli yıldızın peşine düştü!

Bunun yanı sıra Galatasaray'ın, Kim Min-Jae transferi için Victor Osimhen ve Sacha Boey (eski takım arkadaşları) ile görüştüğü öğrenildi. Sarı kırmızılıların bu iki futbolcudan transfer için destek alacağı yazıldı.

Beşiktaş ve Galatasaray eski Fenerbahçeli yıldızın peşine düştü!

Beşiktaş'ın ise Hyeon-gyu Oh'un transferinin ardından Koreli oyunculara ilgisinde artış olduğu kaydedildi.

Beşiktaş ve Galatasaray eski Fenerbahçeli yıldızın peşine düştü!

Bu doğrultuda siyah beyazlıların, hem Kim Min-Jae hem de Midtjylland forması giyen Han-beom Lee'yi listesinde bulundurduğu ancak Kim Min-Jae'nin daha üst sıralarda değerlendirilen bir futbolcu olduğu vurgulandı.

Beşiktaş ve Galatasaray eski Fenerbahçeli yıldızın peşine düştü!

Öte yandan Chelsea ile Milan'ın da Kim Min-Jae ile ilgilendiği ancak başarılı defansın şu anda Bayern Münih'te kendisini rahat hissettiği ve 2028'e kadar sözleşmesinin bulunduğu bildirildi. Bayern Münih Teknik Direktörü Vincent Kompany'nin de Kim Min-Jae'nin niteliklerini takdir ettiği ifade edildi. Tüm bunlara rağmen yaz transfer döneminin Kim Min-Jae için hareketli geçeceği haberde yer aldı.

