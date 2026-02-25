UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda rövanş heyecanı

CANLI SKOR ANA SAYFA
UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda rövanş maçları perşembe günü oynanacak. Temsilcimiz Fenerbahçe, 3-0 mağlup olduğu ilk maçın rövanşında İngiltere'nin Nottingham Forest takımına konuk olacak.

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2026 Çarşamba 11:03
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunun play-off etabı, 8 karşılaşmayla tamamlanacak. Rakiplerini eleyen takımlar, adlarını son 16 turuna yazdıracak.

Fenerbahçe, 3-0 mağlup olduğu ilk maçın rövanşında İngiltere'nin Nottingham Forest takımına konuk olacak.

The City Ground Stadı'nda, TSİ 23.00'te başlayacak mücadeleyi İtalyan hakem Maurizio Mariani yönetecek. Bu turu geçen ekip, son 16 turunda Danimarka'nın Midtjylland ya da İspanya'nın Real Betis takımıyla eşleşecek.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki rövanş maçlarının programı (TSİ) şu şekilde:

20.45 Ferencvaros (Macaristan)-Ludogorets (Bulgaristan)

20.45 Stuttgart (Almanya)-Celtic (İskoçya)

20.45 Viktoria Plzen (Çekya)-Panathinaikos (Yunanistan)

20.45 Kızılyıldız (Sırbistan)-Lille (Fransa)

23.00 Nottingham Forest (İngiltere) - Fenerbahçe

23.00 Bologna (İtalya)-Brann (Norveç)

23.00 Genk (Belçika)-Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

23.00 Celta Vigo (İspanya)-PAOK (Yunanistan)

